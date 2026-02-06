Dólares. Foto: via REUTERS

El dólar oficial tuvo su primera semana a la baja en lo que va del año, apuntalado por una buena oferta de divisas, mientras que el mercado de futuros espera que el mayorista llegará a fines de julio a $1.628.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) continúa comprando, aunque a un menor ritmo, para evitar presionar al billete verde a una suba.

A cuánto cerró el dólar este viernes 6 de febrero

En el segmento mayorista, el tipo de cambio operó a $1.432. Esto representó una baja respecto de la jornada anterior.

En una semana, el tipo de cambio retrocedió $15 respecto del viernes pasado y está 9,9% por debajo del techo de la banda superior, que es es de $1.574,05.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

El dólar minorista se ubicó a $1.450, con una caída diaria de $10, según el Banco Nación, y cerró la semana con una caída de $15 (-1%). En el promedio que realiza el BCRA respecto a las principales entidades financieras, la cotización es de $1.463,64.

El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.435, mientras que entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) bajan 0,5% y operan a $1.453,33 y $1.498,54, respectivamente.

Además, los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas cercanas al 1%. El BCRA ya compró unos USD 1.400 millones en lo que va del año.

Cómo les fue a las acciones argentinas

Tras nuevos anuncios sobre el acuerdo entre la Argentina y Estados unidos, los ADRs y el S&P Merval saltaron con fuerza. El anuncio hizo escalar el precio de las acciones de San Miguel, la productora frutícola y exportadora de Tucumán, en un 20%, porque se espera que será muy beneficiada en exportaciones.

Por su parte, Inversora Juramento, dedicada a las actividades agrícola-ganaderas en el noreste del país, subió 17,8% y Molinos Juan Semino, el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país, lo hace un 4,1%.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Además, los bonos soberanos argentinos avanzaron y el riesgo país se comprimió levemente y cerró arriba de los 500 puntos básicos.

A nivel local, los Bonares operaron con totalidad de subas liderados por el Bonar 2030 y 2038 (+0,8%). No obstante, los Globales treparon en su mayoría encabezados por el Global 2030, que avanzó un 0,9%. A contramano, el Global 2041 cayó 1%.

En tanto, en la plaza local el S&P Merval trepó 1,5% a 2.977.118,600 puntos, mientras que su contraparte en dólares salta 2,8% a 2.000,70 puntos a partir del retroceso de los dólares financieros.

Las acciones líderes cerraron al alza encabezadas por Grupo Supervielle (+4%), seguida de Transportadora de Gas del Norte (+3,9%) y Aluar (-3,9%). En tanto, Metrogas subió 3,3% luego de que YPF lanzara su proceso de venta. En el otro extremo, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro cayeron ambas 0,1%.

Además, los ADRs rebotaron hasta 7,1% en Nueva York, a partir de la mano de Grupo Supervielle, y a partir de la fortaleza del resto de los papeles bancarios: Banco Macro (+4,9%); BBVA Argentina (+4,5%); Grupo Financiero Galicia (+2,5%)