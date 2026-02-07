Cuáles son los trabajos mejor pagos en la Argentina Foto: Freepik / IA

En un mercado laboral en constante transformación, cada vez son más las empresas que eligen priorizar las habilidades y experiencias por encima de los títulos universitarios. Es que hoy en día no se necesitan horas de estudio, sino expertíz y entender la competencia. Esto no significa que la educación formal deje de ser importante, sino que el perfil del candidato y su capacidad para desempeñarse marcan la diferencia.

Según consultoras de recursos humanos, el secundario completo sigue siendo un requisito básico para muchos puestos, pero lo que realmente valoran las empresas son la actitud, la capacidad de aprendizaje, el temperamento y la adaptación al trabajo en equipo. De hecho, las grandes empresas valoran las certificaciones, la práctica y las experiencias, haciendo que se les ofrezcan salarios mucho más competitivos.

Cuáles son los trabajados más competitivos en 2026

Esta tendencia se refleja en oficios técnicos, roles comerciales y profesionales intermedios, donde la demanda supera ampliamente la oferta. Perfiles especializados sin título universitario formal pueden alcanzar remuneraciones que van desde $1.500.000 hasta $4.000.000, dependiendo de la industria y las certificaciones requeridas.

Mercado laboral en Argentina: cuáles son los trabajos mejor pagos sin título universitario

Desarrollador Full Stack: se trata de un puesto cada vez más solicitado debido a la brecha de talento en programación. Se valora portafolio, pruebas técnicas y formación en bootcamps o autodidacta. Salarios: $1.800.000 a $3.500.000.

Programadores Informáticos

Especialistas en Ciberseguridad y Datos: la creciente cantidad de incidentes de seguridad impulsa la demanda. Se exige experiencia y certificaciones técnicas, más que un título universitario. Salarios: desde $2.000.000.

Empleado Bancario: posiciones de atención al cliente o administrativas requieren secundario completo. Los convenios colectivos garantizan salarios por encima de la media. Salarios: desde $2.000.000.

Operarios Especializados / Técnicos: mecánicos, electromecánicos y técnicos de producción y mantenimiento son altamente demandados. Salarios: $1.200.000 a $1.500.000, pudiendo superar $2.500.000 en convenios específicos.

Trabajos mejores pagos en 2026

APM (Agente de Propaganda Médica): muy buscado por laboratorios farmacéuticos y empresas de dispositivos médicos. Los incentivos y variables pueden elevar el salario hasta $4.000.000. Requisitos: estudios afines no universitarios.

Instrumentador Quirúrgico (IQ): rol crítico en clínicas y hospitales con escasez de talento a nivel global. Salario inicial: alrededor de $3.000.000. Requiere estudios terciarios.

Claves del mercado laboral actual

Habilidades prácticas sobre títulos: La experiencia, certificaciones y portafolios tienen más peso que un diploma universitario.

Competencias blandas: Actitud, razonamiento y trabajo en equipo son esenciales para acceder a los puestos mejor pagos.

Capacidad de aprendizaje continuo: La rápida obsolescencia de habilidades convierte la adaptabilidad en un activo crítico.

Demanda sostenida en ciertos sectores: Tecnología, salud, farmacéutica y servicios industriales ofrecen oportunidades muy competitivas.

El mercado laboral argentino demuestra que, más allá del título universitario, quienes invierten en su desarrollo práctico y en habilidades blandas pueden acceder a puestos altamente remunerados y con gran proyección profesional.