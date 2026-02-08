ANSES oficializó las fechas de cobro de las Becas Progresar para febrero 2026:

ANSES oficializó el calendario de pagos de las Becas Progresar para febrero 2026. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondiente a febrero 2026. La información fue difundida por la Secretaría de Educación y establece que los haberes se abonarán entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Como ocurre habitualmente, el calendario de pagos se organiza de manera escalonada para facilitar la acreditación del dinero y evitar demoras en el sistema. De este modo, miles de estudiantes de todo el país podrán cobrar el beneficio en la segunda semana del mes.

El programa Becas Progresar está destinado a jóvenes que cursan la educación obligatoria, carreras terciarias o universitarias, así como instancias de formación profesional. Su objetivo central es promover la igualdad de oportunidades, acompañando económicamente a quienes buscan completar sus estudios y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Fechas de cobro de las Becas Progresar para febrero 2026

De acuerdo con el calendario oficial informado por ANSES, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero.

¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar?

Según lo establecido en la Resolución 388/2025, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, con una estructura de pago distribuida en 12 cuotas anuales.

8 cuotas regulares: de $35.000 cada una, con una retención del 20% que se libera una vez acreditada la regularidad académica mediante certificación institucional.

2 cuotas estímulo: de $35.000 cada una, que se pagan al finalizar el ciclo lectivo y están condicionadas a la participación en cursos o actividades de extensión.

2 cuotas por mérito académico: de $35.000 cada una, destinadas a estudiantes que finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

Para consultar el estado del beneficio, requisitos vigentes o futuras actualizaciones del programa, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/progresar, donde se centraliza toda la información vinculada a las Becas Progresar.