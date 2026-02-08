El próximo martes el INDEC dará a concer la inflación de enero 2026:

Inflación en supermercados. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este próximo martes 10 de febrero el Índide de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero 2026, el cual se sospecha que experimentó un leve receso respecto de la cifra anterior de diciembre 2025, que fue de 2,8%.

Si se un índice menor, esto representaría una baja respecto de la tendencia alcista que se registró desde junio 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a quebrar la barrera del 2%.

¿De cuánto será la inflación de enero 2026? Foto: NA

¿Cuánto sería la inflación de enero 2026 según el INDEC?

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, basado en proyecciones del sector privado, estimó que la inflación de enero de 2026 habría sido del 2,4% y proyecta que la inflación interanual cierre el año en torno al 22,4%.

Por su parte, la consultora Equilibra reportó un avance mensual del 2,2% en enero, con los mayores aumentos concentrados en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1% cada uno) y salud (2,8%).

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA.

EcoGo Consultores estimó que los precios de alimentos y bebidas aumentaron 2,5% en enero, liderados por las verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos de alrededor del 3,6%. En tanto, la Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación mensual de 2,6%, con un alza interanual de 32,1%, reflejando una ligera aceleración desde octubre.

Por último, el relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región del Gran Buenos Aires registró un aumento mensual del 2,4% en enero, rompiendo la tendencia alcista de los meses anteriores, con un IPC anual estimado del 29,2%.