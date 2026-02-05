Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

La renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la decisión oficial del Gobierno de demorar la actualización del cálculo de la inflación provocaron un impacto negativo en la credibilidad de las estadísticas públicas. Sin embargo, con la revisión de la canasta de consumo suspendida por tiempo indeterminado, la atención de los analistas comenzó a centrarse en cuál será el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero 2026, que se difundirá el próximo martes 10 de febrero.

Luego de que la inflación marcara un 2,8% en diciembre, el equipo económico enfrenta la necesidad de exhibir un quiebre en la racha de aceleración de precios que ya se extiende por cuatro meses consecutivos. En ese contexto, durante enero 2026 se resolvió demorar la implementación del nuevo índice inflacionario.

Desde el Gobierno, argumentaron que no era conveniente modificar la metodología mientras no estuviera afianzada la desaceleración, con el objetivo de evitar suspicacias ante eventuales caídas más pronunciadas de lo esperado en el indicador. Con la confirmación de que la fórmula de cálculo no se alterará, las consultoras privadas comenzaron a proyectar de cuánto será la inflación de enero.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

De cuánto será la inflación de enero según especialistas

Los especialistas proyectan que se moverá en un rango de entre 2,3% y 2,6%. De ubicarse dentro de esos valores, el resultado implicaría una baja respecto del cierre de 2025.

En C&T, la consultora dirigida por Camilo Tiscornia, estiman un IPC de 2,4% a partir de su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA), lo que arrojaría una inflación interanual del 29,2%.

“Alimentos y bebidas, el rubro de mayor ponderación, fue el de mayor incremento en el mes: 4,1%. El movimiento estuvo muy influido por la fuerte suba de verduras. La carne fue determinante también, al aumentar en torno al 5%, pero se trató del menor ritmo desde octubre”, señalaron en su informe.

Aumento en alimentos y bebidas. Foto: NA.

El capítulo de "Bienes y Servicios Varios" se ubicó por encima del promedio (2,4%) impulsado por los aumentos en artículos de tocador y cuidado personal. Esparcimiento avanzó a un ritmo similar, traccionado por los componentes vinculados al turismo de verano. En tanto, Salud mostró una suba más moderada, producto de la leve aceleración en las prepagas y la contención en los precios de los medicamentos.

“Vivienda recogió mayores incrementos en agua y gas debido a las modificaciones que realizó el Gobierno en los esquemas de subsidios, pero también menores gastos por expensas luego del aguinaldo de los encargados en diciembre”, detallaron. A su vez, Transporte evidenció una moderación asociada a la evolución de los autos, los combustibles y el componente impositivo.

Una proyección idéntica manejan en Analytica, donde también estiman una inflación de 2,4%. Allí detectaron que, en el promedio de las últimas cuatro semanas, las mayores subas se dieron en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%). Entre los rubros con incrementos más acotados se ubicaron otros alimentos (+1,0%), como snacks, salsas y condimentos, y aguas, gaseosas y jugos (+0,7%).

El Gobierno confirmó que aumentarán la luz, el gas y la nafta a partir de diciembre. Foto: NA.

Un escenario apenas más favorable trazan en la consultora LCG, donde calculan que el IPC de enero será del 2,3%. Según sus mediciones, Alimentos y bebidas -el rubro que más presionó sobre la inflación en los meses previos- registró una variación promedio de 0,8%. “Los aumentos continuos de Carnes y Verduras por encima del 3% se ven parcialmente compensados por caídas de más del 4% mensual en Bebidas y Lácteos”, explicaron.

De acuerdo con el relevamiento de LCG, la inflación promedio de Alimentos y Bebidas se mantuvo por debajo del 1% en las últimas cuatro semanas tras haber aumentado 3,1% en diciembre y ser el componente de mayor incidencia en el IPC de ese mes (2,8%).

En el extremo superior de las estimaciones, se ubica la Fundación Libertad y Progreso, que proyecta una inflación de 2,6% para enero. “La inflación interanual se ubicaría en 32,1%, evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada en octubre. No obstante, a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración”, señalaron en su reporte.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Según su análisis, el avance de los precios mostró una desaceleración hacia el final del mes: en las dos primeras semanas se registraron subas del 0,8%, mientras que en la tercera el incremento se moderó al 0,6%. “Se continúa observando incrementos altos en Alimentos y bebidas (especialmente la carne) y también en Alcohol y Tabaco”, precisaron.

Para Iván Cachanosky, director de la Fundación Libertad y Progreso, diciembre arrojó un resultado peor al esperado y enero tampoco mostró un desempeño sólido. “A pesar de la victoria electoral de octubre, la demanda de pesos no se recuperó del todo y las tasas bajas del BCRA para que el Tesoro pueda financiarse de manera barata, no contribuyen al proceso de desaceleración”, sostuvo. De todos modos, proyecta que en los próximos meses se retome el sendero desinflacionario y que 2026 cierre con una inflación inferior a la de 2025 (31,5%).