El exviceministro de Economía cuestionó al Gobierno tras la decisión con el INDEC. Foto: Canal 26

El exviceministro de Economía Joaquín Cottani cuestionó la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo IPC del INDEC ya que estaba listo en 2024 y debía haberse aplicado en el segundo semestre de ese mismo año. El nuevo modelo se basaría en una canasta de consumos actualizada a 2017.

El exfuncionario del área liderada por Luis Caputo defendió la idoneidad de Marco Lavagna como titular del INDEC y consideró inapropiado que se haya relegado la implementación del nuevo indicador por una “cuestión tan nimia” que, a la vez, resulta central para la medición de la inflación.

Joaquín Cottani, exviceministro de Economía.

Además, rememoró la idea de que esta modificación metodológica había sido acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismo la había financiado. “No sería una particularidad argentina ya que es una práctica habitual en distintos países”, agregó.

“Si hay un índice que debe ser actualizado, tiene que serlo con independencia del contexto. Cuando yo estaba en funciones, el indicador ya estaba listo para ser introducido. En junio de 2024 estaba terminado y Lavagna aceptó postergar su lanzamiento un poco porque la inflación estaba bajando y había un argumento para no hacer el cambio en ese momento”, soltó Cottani.

“La nueva fórmula tiene una mayor ponderación de los servicios públicos y, obviamente, esos precios tenían que aumentar para reducir la carga de los subsidios. En ese contexto, el argumento del Presidente era lógico para no agregar ruido y además era compartido por el personal del INDEC. Pero cuando la inflación se estabilizó en el segundo semestre, ese argumento perdió peso”, sumó el exviceministro de Economía.

“Yo me fui en junio y me sorprende que algo que iba a implementarse en septiembre no se haya aplicado ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026. Además, era un tema sobre el que presionaba el FMI, que financió la asistencia técnica para la modificación del índice”, consideró. Además, Cottani dijo que le pareció difícil de entender la decisión de Javier Milei y expuso: “Si la inflación de 2027 no llega al nivel que el Presidente desea, no va a ser porque se cambió el índice, sino porque no se evitó un descarrilamiento del tipo de cambio. Con tasas de interés altas y riesgos de devaluación, la economía no va a poder mostrar crecimiento este año”.

Cuál es la situación del INDEC

La renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la decisión oficial del Gobierno de demorar la actualización del cálculo de la inflación provocaron un impacto negativo en la credibilidad de las estadísticas públicas. Sin embargo, con la revisión de la canasta de consumo suspendida por tiempo indeterminado, la atención de los analistas comenzó a centrarse en cuál será el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero 2026, que se difundirá el próximo martes 10 de febrero.

Luego de que la inflación marcara un 2,8% en diciembre, el equipo económico enfrenta la necesidad de exhibir un quiebre en la racha de aceleración de precios que ya se extiende por cuatro meses consecutivos. En ese contexto, durante enero 2026 se resolvió demorar la implementación del nuevo índice inflacionario.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

Desde el Gobierno, argumentaron que no era conveniente modificar la metodología mientras no estuviera afianzada la desaceleración, con el objetivo de evitar suspicacias ante eventuales caídas más pronunciadas de lo esperado en el indicador. Con la confirmación de que la fórmula de cálculo no se alterará, las consultoras privadas comenzaron a proyectar de cuánto será la inflación de enero.

La renuncia de Lavagna: los detalles

Tras presentar su renuncia, el ahora ex director del INDEC se despidió de los trabajadores del organismo mediante una carta en la que oficializó su decisión de “cerrar esta etapa”.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al correo electrónico enviado a las 12:47, Lavagna calificó su paso por la entidad como “6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos”, en los que se logró “avanzar en la mejora de las estadísticas públicas”.

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, expresó el economista en el texto dirigido a sus “queridas y queridos compañeros”.

Marco Lavagna. Foto: NA

En su misiva, Lavagna reconoció que quedan iniciativas pendientes, haciendo alusión implícita a la reciente actualización del IPC: “Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”.

Por último, dedicó un agradecimiento especial a la planta del instituto, a quienes definió como el “principal activo del organismo” para garantizar la transparencia técnica. Además, dejó un mensaje político de cara al futuro: “Confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”.