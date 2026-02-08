Los autos más baratos de febrero en Argentina. Foto: Unsplash.

La dinámica de los aumentos aplicados por las automotrices en febrero volvió a mover el tablero del mercado argentino y modificó el ranking de los autos 0 km más baratos. La confirmación de las listas de precios de Renault y Nissan permitió actualizar el habitual Top 10 mensual, con una novedad fuerte: el modelo que había sido referencia durante gran parte de 2025 quedó fuera del grupo de los 10 más accesibles.

Si bien aún resta la publicación oficial de los valores de Volkswagen, la marca alemana suele ubicarse fuera de este ranking debido a que su estrategia comercial se apoya más en descuentos que en precios de lista bajos. Por eso, el foco estuvo puesto en cómo reaccionaron Renault y Nissan tras un enero atípico, marcado por bajas de precios que sorprendieron al mercado.

En el caso de Renault, la expectativa era alta. En enero, la marca había reducido hasta un 4% los valores de casi toda su gama, una decisión poco habitual. Para febrero, el ajuste fue más moderado: los modelos Kwid, Stepway, Kardian, Arkana, Kangoo, Duster y Logan registraron aumentos de entre 1,9% y 2%. Algunas versiones del Sandero subieron un 2,8%, mientras que los utilitarios medianos y grandes, como Alaskan y Master, tuvieron un incremento más fuerte del 10,5%.

Nissan, por su parte, aplicó un aumento general del 1% en casi toda la gama, con la excepción de la X-Trail, que mantuvo los valores de enero. Estas decisiones permitieron reordenar el listado de los modelos más económicos del mercado.

El ranking de los 10 autos más baratos en febrero

El ranking de febrero vuelve a estar encabezado por el Renault Kwid, con un precio de $26.050.000. El citycar fabricado en Brasil se mantiene como el auto más barato del país y uno de los pocos representantes del segmento A. Detrás aparece el Fiat Mobi, a $27.210.000, también de origen brasileño, aunque con menor volumen de ventas.

Renault Kwid Iconic Bitono. Foto: Foto: Agencia Noticias Argentinas / conduciendo.com

El tercer lugar lo ocupa el Hyundai HB20, con un precio de $27.600.000. Es el modelo de entrada de la marca coreana y el más accesible del segmento B, con la particularidad de acumular varios meses sin aumentos. En cuarto lugar se posiciona el Fiat Argo, a $29.930.000, que volvió al mercado con fuerza y amplió su oferta con una versión automática.

El quinto puesto es para el Fiat Cronos, el sedán nacional más accesible, con un precio de $31.120.000. A pesar de los cambios en el mercado, sigue siendo uno de los modelos más vendidos del país. Muy cerca aparece el Citroën C3, a $31.200.000, beneficiado por un aumento menor al de sus competidores directos.

Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT. Foto: Fiat

El séptimo lugar corresponde al Peugeot 208, con un valor de $31.300.000. Fabricado en la Argentina, es el segundo modelo nacional dentro del Top 10 y mantiene un posicionamiento muy competitivo. Luego se ubica el Chevrolet Onix, a $31.505.900, que se destaca por ofrecer motor turbo en toda su gama.

En el noveno puesto aparece el Citroën Basalt, con un precio de $32.090.000. Se trata del SUV más barato del mercado y uno de los pocos con silueta tipo coupé en este rango de valores. El Top 10 se completa con el Nissan Versa, a $33.793.300, que logró desplazar al Toyota Yaris gracias a un aumento menor frente al ajuste aplicado por la marca japonesa.

Peugeot E-208.

Como dato adicional, febrero marcó el regreso del Fiat Fiorino, que volvió al mercado con una nueva versión Endurance y un precio competitivo de $29.460.000. En tanto, el Toyota Yaris quedó apenas fuera del ranking, con un valor de $34.284.000, confirmando que los movimientos de precios siguen siendo determinantes para definir el acceso al 0 km en la Argentina.