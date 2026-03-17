VTV en Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para los conductores en la Argentina. Si no se cumple, puede derivar tanto en multas elevadas como en la prohibición de circular, ya que tiene como objetivo garantizar ciertas condiciones de seguridad vial.

A lo largo de 2026, muchos autos y motos tendrán que pasar por la VTV y aprobar ese breve examen para seguir habilitados a circular sin riesgos económicos ni de otro tipo.

Si tras el control se determina que el vehículo no cumple con los estándares oficiales, el resultado puede obligar al conductor a reparar las fallas y volver a presentarse.

Trámite de la VTV. Foto: NA

¿De cuánto es la sanción por circular sin VTV en marzo 2026?

Manejar sin tener la VTV al día durante marzo de 2026 puede implicar el pago de montos muy elevados. En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se estableció en $1.896, por lo que las multas por esta infracción van desde $568.800 hasta $1.896.000. Cabe señalar que el precio depende de que tan grave sea la falta y de los antecedentes del conductor.

En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Unidad Fija es de $949,99, mientras que la sanción por no tener la oblea vigente ronda entre los 400 UF, es decir, unos $380.000.

En ese contexto, realizar la VTV resulta mucho no solo más correcto, sino también más económico. Es que para realizarle el control a un vehículo liviano de hasta 2.500 kg, cuesta un estimado de $97.057,65 en PBA y $63.453 en CABA.

¿Qué pasa si viajas con la VTV vencida?

Circular con la Verificación Técnica Vehicular vencida trae consigo varias consecuencias que van más allá de la multa económica. En el caso que las autoridades de tránsito frenen a un conductor en infracción, pueden retener su licencia. Además, el vehículo puede quedar inhabilitado circular hasta que se regularice la situación.

Por otro lado, existe la posibilidad de sufrir una multa de hasta $1.896.000 en el caso de que haya un accidente o siniestro vial. En estos casos, las compañías de seguros pueden rechazar la cobertura por falta de mantenimiento, por lo que el dueño del auto se deberá hacer cargo de los costos por los daños.

De cuánto es la multa por tener la VTV vencida. Foto: Foto generada con IA

¿Cómo y cuánto sale tramitar la VTV en marzo 2026?

Para tramitar la VTV se debe solicitar turno (lo ideal es sacarlo el mes anterior al del vencimiento). Para ello, entrar a suvtv.com.ar/turnos en CABA o vtv.gba.gob.ar en PBA, completar el formulario, elegir planta fecha y horario, y pagar la reserva.

Una vez pedido el turno, llevar el vehículo a alguna de las plantas de revisión habilitadas, en donde le realizarán una inspección -no suele tardar más de 20 minutos- en busca de problemas mecánicos capaces de causar siniestros viales y/o contaminar por demás.

Durante la revisión, el conductor debe quedarse dentro del auto y seguir las indicaciones del personal, como avanzar, retroceder, acelerar, etc. Además, debe presentar la documentación obligatoria al día, mostrar que todos los cinturones de seguridad funcionen y estén en buen estado, que el matafuegos tiene carga y no está vencido, que lleva a bordo un botiquín y balizas.

En la VTV se controla:

Luces: que estén en buen estado y sin faltantes.

Chasis: el paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis.

Escape: la emisión de gases, humo y ruido.

Frenos: la eficacia de los frenos de servicio y del freno de mano.

Neumáticos: chequear el dibujo y las llantas.

Suspensión: los amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión.

Dirección y tren delantero: la caja de dirección, ruedas, rótulas y barra de dirección.

Seguridad y emergencia: el apoyacabezas, cinturones de seguridad, matafuegos y balizas.

El valor de la VTV para los autos es de $63.453,61, mientras que para las motos es de $23.858,78. De todas maneras, los montos se pueden abonar con varias tarjetas de crédito o en efectivo a través de agencias de las redes Rapipago o Pago Fácil.

En tanto, no deben pagar la verificación los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios. También quedan exentos personas con discapacidad titulares de un vehículo o bien sus allegados (ya sean sus padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes).

*Cabe señalar que, en caso que sean propietarios de más de una unidad, se lo beneficia con exención del pago de un solo vehículo.