Economía argentina Foto: anses

ANSES pone en marcha el calendario de pagos correspondiente al mes entre durante el lunes 9 y el viernes 13 de febrero de 2026. Estos días se acreditan jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones no Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares del SUAF y Becas Progresar.

En febrero, el organismo aplicó un incremento del 2,85% a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en línea con lo establecido en la Resolución 21/2026. Además, quienes perciben los haberes más bajos vuelven a recibir el bono extraordinario de $70.000, dispuesto por el Decreto 65/2026.

Las asignaciones familiares también fueron actualizadas en el mismo porcentaje, conforme a la movilidad vigente, según lo oficializado mediante la Resolución 23/2026.

Jubilaciones y pensiones mínimas

El cronograma comienza con el pago de los haberes que no superan el mínimo. En febrero de 2026, la jubilación mínima alcanza los $359.254,35, pero con el refuerzo extraordinario el ingreso total mensual asciende a $429.254,35.

Fechas de cobro:

Lunes 9: DNI terminados en 0

Martes 10: DNI terminados en 1

Miércoles 11: DNI terminados en 2

Jueves 12: DNI terminados en 3

Viernes 13: DNI terminados en 4

Pensiones no Contributivas

Durante la misma semana se efectúan los pagos de las PNC, que también recibieron el aumento del 2,85% y el bono adicional.Las pensiones por vejez y discapacidad se ubican en $251.478,04, mientras que el total a cobrar llega a $321.478,04 con el refuerzo. En el caso de las madres de siete hijos, el monto equivale a una jubilación mínima con bono, alcanzando los $429.254,35.

Cronograma de pago PNC:

Lunes 9: DNI 0 y 1

Martes 10: DNI 2 y 3

Miércoles 11: DNI 4 y 5

Jueves 12: DNI 6 y 7

Viernes 13: DNI 8 y 9

AUH y asignaciones SUAF

La Asignación Universal por Hijo se actualizó a $129.096, aunque Anses retiene el 20%, por lo que el monto mensual acreditado es de $103.276,80. Para hijos con discapacidad, la asignación llega a $420.354, con un pago directo de $336.283,20.

En cuanto al SUAF, los montos dependen del nivel de ingresos familiares. En el primer tramo, la asignación por hijo es de $64.554, y por hijo con discapacidad asciende a $210.186.

Fechas de cobro AUH y SUAF:

Lunes 9: DNI 0

Martes 10: DNI 1

Miércoles 11: DNI 2

Jueves 12: DNI 3

Viernes 13: DNI 4

Becas Progresar

Lunes 9: DNI 0 y 1

Martes 10: DNI 2 y 3

Miércoles 11: DNI 4 y 5

Jueves 12: DNI 6 y 7

Viernes 13: DNI 8 y 9

Consulta de liquidaciones

Desde mañana, los beneficiarios podrán consultar los recibos de haberes a través de Mi Anses. Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se podrá verificar el monto liquidado, la fecha de cobro y los descuentos aplicados a cada prestación.