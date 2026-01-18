Con aumento confirmado, ANSES definió el cronograma de pagos para jubilados en febrero 2026: las fechas de cobro
Tras la publicación del índice de inflación de diciembre por parte del INDEC, se estableció que los haberes previsionales tendrán una suba del 2,8%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos mes a mes según la evolución de los precios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a febrero, mes que llegará con un nuevo incremento del 2,8% en los haberes previsionales.
La actualización surge a partir del último índice de inflación informado por el INDEC, correspondiente a diciembre, y se enmarca en la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos de manera mensual.
De esta manera, los beneficiarios del sistema previsional volverán a percibir una mejora en sus ingresos. El aumento alcanza tanto a quienes cobran la jubilación mínima como a aquellos que perciben montos superiores, ya que el mecanismo de actualización se aplica de forma uniforme a todas las prestaciones.
Cómo quedan los haberes con el nuevo aumento
Con la suba del 2,8%, los montos previsionales se recalculan respecto de enero. La jubilación mínima, que ya había tenido una actualización el mes pasado, volverá a incrementarse en febrero siguiendo la evolución inflacionaria, mientras que las jubilaciones y pensiones más altas también se ajustarán bajo el mismo criterio mensual.
Desde el organismo previsional remarcan que este esquema busca otorgar mayor previsibilidad a los beneficiarios, al vincular directamente los haberes con la inflación, aunque el impacto real del aumento dependerá de la dinámica de los precios en los próximos meses.
Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima
ANSES confirmó que los pagos para quienes perciben el haber mínimo comenzarán el 9 de febrero y se organizarán según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 9 de febrero.
- DNI terminados en 1: 10 de febrero.
- DNI terminados en 2: 11 de febrero.
- DNI terminados en 3: 12 de febrero.
- DNI terminados en 4: 13 de febrero.
- DNI terminados en 5: 18 de febrero.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero.
Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo
Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, el cronograma de pagos se iniciará el 23 de febrero, también de acuerdo con la terminación del documento:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.
Cómo consultar el cobro y las fechas oficiales
Desde ANSES aclararon que el calendario difundido se basa en el esquema aplicado en los últimos meses y que las fechas definitivas se confirman siempre a través de los canales oficiales del organismo.
Para evitar confusiones, los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses, con su número de CUIL y la clave de la Seguridad Social.
Con este nuevo aumento y el calendario ya definido, los beneficiarios del sistema previsional comienzan a planificar febrero con ingresos actualizados, en un escenario donde cada ajuste mensual resulta clave para enfrentar el costo de vida.