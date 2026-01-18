Con aumento confirmado, ANSES definió el cronograma de pagos para jubilados en febrero 2026:

Jubilados y pensionados. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a febrero, mes que llegará con un nuevo incremento del 2,8% en los haberes previsionales.

La actualización surge a partir del último índice de inflación informado por el INDEC, correspondiente a diciembre, y se enmarca en la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos de manera mensual.

Jubilados y pensionados tendrán un nuevo aumento y ya hay calendario de pagos. Foto: Unsplash.

De esta manera, los beneficiarios del sistema previsional volverán a percibir una mejora en sus ingresos. El aumento alcanza tanto a quienes cobran la jubilación mínima como a aquellos que perciben montos superiores, ya que el mecanismo de actualización se aplica de forma uniforme a todas las prestaciones.

Cómo quedan los haberes con el nuevo aumento

Con la suba del 2,8%, los montos previsionales se recalculan respecto de enero. La jubilación mínima, que ya había tenido una actualización el mes pasado, volverá a incrementarse en febrero siguiendo la evolución inflacionaria, mientras que las jubilaciones y pensiones más altas también se ajustarán bajo el mismo criterio mensual.

Desde el organismo previsional remarcan que este esquema busca otorgar mayor previsibilidad a los beneficiarios, al vincular directamente los haberes con la inflación, aunque el impacto real del aumento dependerá de la dinámica de los precios en los próximos meses.

Jubilados y pensionados tendrán un nuevo aumento y ya hay calendario de pagos. Foto: Freepik

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

ANSES confirmó que los pagos para quienes perciben el haber mínimo comenzarán el 9 de febrero y se organizarán según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, el cronograma de pagos se iniciará el 23 de febrero, también de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.

Jubilados, ANSES. Foto: Freepik

Cómo consultar el cobro y las fechas oficiales

Desde ANSES aclararon que el calendario difundido se basa en el esquema aplicado en los últimos meses y que las fechas definitivas se confirman siempre a través de los canales oficiales del organismo.

Para evitar confusiones, los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses, con su número de CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Con este nuevo aumento y el calendario ya definido, los beneficiarios del sistema previsional comienzan a planificar febrero con ingresos actualizados, en un escenario donde cada ajuste mensual resulta clave para enfrentar el costo de vida.