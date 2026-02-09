Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina cerró otra jornada exitosa este lunes al comprar US$176 millones e hiló 26 ruedas seguidas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. La entidad gubernamental superó los US$1.600 millones adquiridos desde el inicio de 2026.

De esta manera, el organismo alcanzó a acumular más del 16% de la meta anual para la compra de moneda extranjera.

La noticia se enmarca dentro de la denominada “fase 4″ del actual programa económico. Para la concreción de estas operaciones, el organismo monetario emite pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, manteniendo la liquidez y evitando presiones sobre las tasas de interés.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Con las últimas compras, las reservas internacionales alcanzaron los US$45.323 millones, con un incremento diario de US$383 millones. Esto representa el máximo stock de divisas desde agosto de 2021, alcanzando US$ 46.240 millones durante el último mes.

El incremento tiene un gran impulsor en el aumento del precio internacional del oro, que hoy cotiza a más de US$5.000 la onza. El balance del Banco Central de la República Argentina se ve directamente afectado por este activo, ya que la entidad dispone de unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

Por otro lado, el ritmo de compras se sostiene gracias a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de las empresas privadas. El BCRA prevé que ingresen unos US$3.600 millones de dólares más por colocaciones externas de compañías.

Dólares. Foto: REUTERS

Las proyecciones para el 2026 sitúan las compras netas de divisas entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo del avance de la remonetización.

El presidente del BCRA, Santiago Bausilli, apuntó que el robustecimiento del stock internacional dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares.

El dólar baja su precio

Tras las operaciones conocidas este lunes, el dólar mayorista bajó 16 pesos, el equivalente a una caída del 1,1% en la jornada, y cerró en $1.416, el valor más bajo desde el 19 de noviembre, cuando se ubicó en $1.406,50.

Desde el inicio del año, el tipo de cambio oficial acumula una caída de 39 pesos, es decir, un retroceso del 2,7%. Para este lunes, el Banco Central estableció un techo en su esquema cambiario de $1.578,71, situando al dólar mayorista 162,71 pesos o un 11,5% por debajo de ese límite. Este diferencial es el más amplio desde el 20 de agosto, cuando alcanzó un 12,5 por ciento.