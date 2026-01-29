Banco Central. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves 52 millones de dólares y elevó las reservas hasta los US$46.240 millones.

De esta manera, la entidad financiera comandad por Santiago Bausili continúa en la racha compradora y superó una cifra que no sucedía desde septiembre de 2021.

El Banco Central compró dólares este 29/1. Foto: Banco Central

En particular, el BCRA se hizo de US$52 millones, entabló la décimo octava rueda consecutiva de compras y cerró con un nivel de US$46.250 millones.

El precio del oro también influenció en la suba de las reservas: el Gobierno posee 1,98 millones de onzas troy y su precio superó los US$5300.

Durante estas 19 ruedas cambiarias, la entidad monetaria acumuló US$1.134 millones, en el marco del inicio de la “fase 4” del actual programa económico.

Luis Caputo y Santiago Bausili. Foto: NA

En tanto, las reservas brutas -que no tienen en cuenta los pasivos- se ubicaron en US$46.240 millones, lo que implicó un incremento diario de US$81 millones. Se trata del mayor registro en la era Milei.

El rol del FMI en la acumulación de reservas del BCRA

La acumulación de reservas fue algo en lo que enfatizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimas conferencias. “Comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la vocera Julie Kozack.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro el Foro Económico Mundial de Davos. A la espera de la visita del organismo internacional, la funcionaria destacó el intercambio y apreció la “fuerte perfomance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”.

Por otra parte, Caputo debe enfrentar el 1° de febrero un pago de intereses con el FMI por US$824 millones, luego de haber pagado US$4.200 millones a los bonistas el 9 de enero.

Una por una, las compras de dólares por parte del BCRA en enero 2026

5 de enero : US$21 millones

6 de enero : US$83 millones

7 de enero : US$9 millones

8 de enero : US$62 millones

9 de enero : US$43 millones

12 de enero : US$55 millones

13 de enero : US$55 millones

14 de enero : US$187 millones

15 de enero : US$47 millones

16 de enero : US$125 millones

19 de enero : US$21 millones

20 de enero : US$8 millones

21 de enero : US$107 millones

22 de enero : US$80 millones

23 de enero : US$75 millones

26 de enero : US$39 millones

27 de enero : US$32 millones

28 de enero : US$33 millones

29 de enero: US$52 millones

La estrategia de compras de divisas norteamericanas por parte del BCRA se consolida como un factor clave para la baja del riesgo país, que perforó el nivel de los 500 puntos básicos, lo cual aproxima a la Argentina a los mercados internacionales de crédito.