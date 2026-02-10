El dólar vuelve a caer y alcanzó el valor más bajo en tres meses:

Cotización del dólar. Foto: via REUTERS

El dólar llegó este martes a su cuarto día a la baja. El mayorista cotiza a $1405 mientras que en el Banco Nación se vende a $1425, contra los $1440 del día anterior. Se trata del valor más bajo desde el 19 de noviembre.

Por su parte, los tipos de cambio financieros también retroceden. El dólar MEP se vende a $1427,99, unos $10,55 menos que el lunes y sella el valor más bajo desde finales de agosto. El contado con liquidación (CCL) cede $11 y llega a los $1469,05, cifra que no se veía desde septiembre del año pasado.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

Por qué baja el dólar y hasta cuándo podría darse esta tendencia

Los motivos detrás de la caída del dólar son varios. En un principio aparece la persistencia del “carry trade”, con el cual los inversores aprovechan una divisa quieta para ganar con las tasas.

En tanto, la tranquilidad del mercado también se debe a que el Banco Central consigue comprar dólares para las reservas de manera consistente. En un marco más amplio, se observa la caída mundial de la moneda estadounidense frente al euro.

En este escenario, el Tesoro hará la primera licitación de deuda en pesos de febrero. Especialistas señalan que será clave monitorear el nivel de rollover que decida convalidar la entidad, lo cual permitirá evaluar si busca prolongar el escenario de liquidez más holgada o si apunta a poner un freno a esta dinámica.

En tanto, aseguran que el dólar se podría mantenerse “quieto” durante todo febrero, aunque advierten sobre marzo, donde podría volver una tendencia al alza.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

Los bonos operan en positivo pero los ADR caen en Wall Street

Por su parte, los bonos cotizan este martes con volatilidad, se dan vuelta y se negocian en positivo, en especial lo colocados a menor plazo. En cambio, las acciones operan en su mayoría con tendencia negativa. El S&P Merval cede 1%, a 2.947.720,61 puntos básicos, mientras que, medido en dólares, retrocede 0,1%.

En cuanto a los ADRs, también se verifica una tendencia negativa, con pérdidas para Edenor (-2,9%), Grupo Supervielle (-2,8%) e Irsa (-2,3%).

En cuando a los bonos, la curva de renta fija cotiza volátil, ya que tras un inicio de rueda con mayoría de “rojos”, los títulos revierten el comportamiento. En particular, resaltan las ganancias del Global GD29 (+1,6%) y del Bonar AL29 (+0,5%).

Mientras tanto, el riesgo país se ubica estable, cerca de los 500 puntos básicos.