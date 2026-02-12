Volvió a abrir la verdulería más barata de Buenos Aires.

El comercio que se volvió furor en redes sociales por sus precios bajísimos volvió a abrir sus puertas. Después de varios meses atravesados por clausuras, conflictos y mudanzas frustradas, la verdulería La Nueva Luna reabrió en el partido de Tres de Febrero y convocó a cientos de personas desde temprano.

El local se hizo conocido por ofrecer frutas y verduras a valores muy por debajo del promedio, algo que en el actual contexto económico generó un fuerte impacto entre los vecinos del Conurbano.

Tras su paso por Guernica, donde fue clausurado por el municipio de Presidente Perón en medio de polémicas por la logística de carga y descarga, el emprendimiento intentó instalarse en Glew. Sin embargo, la apertura allí terminó en desorden y con intervención policial debido a la multitud que se acercó.

Verdulería "La nueva luna" en Guernica. Foto: Facebook / Lanuevaluna Verduleria,

Finalmente, el negocio logró establecerse en Loma Hermosa, dentro de Tres de Febrero, en un contexto mucho más tranquilo. La nueva sede está ubicada sobre la Avenida Eva Perón al 9415, a metros de la Ruta 8 y cerca del Hospital Bocalandro. En esta etapa, la respuesta del público volvió a ser masiva, con largas filas que se extendieron varias cuadras.

El secreto de su popularidad radica en su esquema de venta directa: los dueños aseguran que trabajan como productores y comercializan sin intermediarios, lo que les permite reducir costos y ofrecer mercadería “del camión al mostrador”.

Cuánto salen las frutas y verduras en La Nueva Luna, la verduleria que es furor

Para este martes 10 de febrero, por ejemplo, difundieron una lista de precios que volvió a llamar la atención: productos como cebolla, pepino, ajo o rúcula a $100; papa, naranja y zapallito a $500; y otros básicos como tomate, zanahoria o batata a valores considerablemente más bajos que en supermercados tradicionales. También publicaron ofertas por bolsa y promociones en frutas destacadas.

La Nueva Luna, verduleria famosa por sus precios bajos. Foto: Instagram @lanuevalunaverduleria

De este modo, la llegada a Tres de Febrero parece marcar el cierre de una etapa conflictiva y el inicio de una nueva apuesta por la estabilidad. Tras denunciar en su momento supuestas presiones y “palos en la rueda”, los propietarios celebraron en redes el acompañamiento de la comunidad y reafirmaron su objetivo: sostener precios accesibles en un escenario de alta inflación.