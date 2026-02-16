La verdulería más barata del Conurbano reabrió sus puertas en zona oeste:

La Nueva Luna, verduleria famosa por sus precios bajos. Foto: Instagram @lanuevalunaverduleria

Luego de varios meses, la verdulería La Nueva Luna volvió a abrir sus puertas y generó un verdadero fenómeno en redes sociales. Tras su cierre en Guernica y un intento fallido de reapertura en Glew, el comercio se instaló finalmente en el partido de Tres de Febrero, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

La noticia se volvió viral en cuestión de horas: cientos de vecinos hicieron fila desde temprano para aprovechar precios que, según afirman los clientes, “parecen de otra época”.

Verdulería "La nueva luna". Foto: Facebook / Lanuevaluna Verduleria,

¿Dónde queda la verdulería La Nueva Luna?

El nuevo local funciona en Avenida Eva Perón 9415, en Loma Hermosa, sobre la Ruta 8 y a metros del Hospital Bocalandro. La llegada al distrito marcó el final de un largo conflicto que había comenzado en Guernica, donde el comercio fue clausurado por el municipio.

Los precios de la verdulería más barata del Conurbano

El secreto del fenómeno, según explican sus propietarios, es la venta directa del productor al consumidor. Al eliminar intermediarios, logran reducir costos y ofrecer valores muy por debajo del promedio.

Para la jornada anunciada en redes sociales, estos fueron algunos de los precios destacados:

Productos a $100:

Cebolla (1 kg).

Pepino (1 kg).

Ajo grande (unidad).

Rúcula (paquete).

Productos a $500:

Papa (1 kg).

Naranja (1 kg).

Zapallito (1 kg).

Otros básicos de cocina:

Tomate: $900 el kilo.

Zanahoria: $750 el kilo.

Batata: $999 el kilo.

Frutas destacadas:

Banana premium: $1.250 el kilo.

Manzana deliciosa: $999 el kilo

Uva: $1.500 el kilo.

Palta chilena: $999 la unidad.

También ofrecen promociones por cantidad, como bolsa de cebolla a $6.999 y bolsa de papa nueva a $10.000.

Verdulería "La nueva luna" en Loma Hermosa. Foto: Facebook / Lanuevaluna Verduleria.

Un fenómeno viral en redes sociales

Desde su primera apertura, La Nueva Luna se convirtió en tendencia por sus precios bajos y por las largas filas que generaba. Cada reapertura o anuncio de mudanza despierta miles de comentarios y compartidos.

En esta nueva etapa en Tres de Febrero, el comercio volvió a colmar las inmediaciones desde las primeras horas del día, consolidándose nuevamente como “la verdulería más barata del Conurbano”, al menos en percepción de sus clientes.