Programa "Volver al Trabajo". Foto: Portal Empleo.

El Ministerio de Capital Humano avanza con un nuevo esquema de vouchers educativos que reemplazará al programa Volver al Trabajo. La iniciativa forma parte de la reforma orientada a reconvertir los planes sociales en instancias de formación con mayores posibilidades de inserción en el empleo formal.

Volver al Trabajo cambia su enfoque

Desde el Ministerio, consideraron que el programa Fomentar Empleo no logró los resultados esperados en materia de inserción laboral. Por ese motivo, el Decreto 198/2024 lo reestructuró en dos líneas: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. Ambos mantuvieron un ingreso mensual de $78.000 y, en el caso de Volver al Trabajo, se estableció la obligación de realizar capacitaciones virtuales a través del Portal Empleo.

En paralelo, continúa vigente el programa Puente al Empleo, que ofrece incentivos a empresas para incorporar a beneficiarios de planes sociales.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Foto: Argentina.gob.ar.

Este año, Volver al Trabajo dará un giro. Actualmente se desarrollan pruebas piloto en el Centro de Formación Capital Humano, donde se dictan cursos de oficios como pintura domiciliaria e instalación de gas. Las capacitaciones se llevan adelante en conjunto con empresas como Sinteplast y Metrogas, bajo un esquema de articulación público-privada.

Cómo funcionarán los vouchers educativos

El nuevo sistema permitirá que los beneficiarios elijan entre distintas propuestas formativas habilitadas por Capital Humano. Los cursos combinarán contenidos teóricos y prácticos y, en muchos casos, incluirán materiales para la capacitación.

El Estado aportará los espacios y la coordinación general, mientras que las empresas participarán en el dictado de clases y en la certificación. Además de las formaciones ya en marcha, se proyecta sumar opciones vinculadas a sectores como energía, industria, construcción y servicios.

"Volver al trabajo", nuevo programa de ANSES. Foto: Portal Empleo.

Para aprobar los cursos será obligatorio cumplir con al menos un 70% de asistencia, requisito que ya rige en las experiencias piloto.

Ante las consultas de los titulares, aún no se informó cómo será el mecanismo de inscripción ni si habrá cupos limitados para acceder a los vouchers. También se confirmó que el pago mensual de $78.000 abonado por Anses finalizará en abril.