Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Argentina no cumplirá su compromiso con Estados Unidos de ratificar en la Cámara de Diputados el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes antes del 30 de abril Esto se debe a que no tiene previsto debatir la iniciativa antes de esa fecha, discusión que está atravesada por una fuerte resistencia de los laboratorios nacionales y la prioridad del Gobierno con otros proyectos, como la Ley Hojarasca.

El acuerdo fue aprobado en el 1998 por el Senado, pero aún falta que haga lo propio la Cámara de Diputados, cuyas autoridades sostuvieron que no podrán dar luz verde ese convenio antes de fines de abril. La sanción previo a esa fecha es parte de los compromisos que asumió Javier Milei cuando firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Javier Milei junto al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: NA

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el tratamiento de ese convenio internacional esta suspendido por pedido especial del área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno y aún no hay una fecha para que se reanude el debate. “Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo la fuente consultada por Noticias Argentinas.

La Cámara de Diputados tenía todo listo para avanzar este martes 14 de manera exprés con el dictamen del proyecto de adhesión argentina a un tratado de cooperación internacional en materia de patentes. Sin embargo, el plenario de comisiones se cayó abruptamente producto de la advertencia de los laboratorios nacionales.

El trasfondo de la demora del Tratado de Patentes en el Congreso

Uno de los principales escollos que tiene la ratificación de ese acuerdo es el rechazo de los laboratorios de medicamentos nacionales que se opusieron a medidas de Javier Milei para eliminar restricciones sobre propiedades intelectuales. Cabe recordar que el presidente anuló la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento que dictó la expresidenta Cristina Kirchner.

Las cámaras de laboratorios CILFA y Cooperala señalaron que “la aprobación configurará la cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual y anulará las actuales Guías de Patentabilidad aplicadas desde 2012, entre otras consecuencias negativas”, según un documento que enviaron a la Cámara de Diputados.

Laboratorio. Foto: Freepik

Lo que sucede es que si Argentina firma la adhesión a ese tratado, cuando se registra una patente de un país miembro, tendrá una validez de 20 años que puede ser de cualquier índole, pero tiene más impacto en la industria de los medicamentos. Los laboratorios nacionales quieren que si el país aprueba ese tratado, lo haga con la reserva del capitulo II: este punto es donde Cancillería sigue analizando si se puede hacer, ya que hay otro sector del Gobierno que cree lo contrario.

Los laboratorios nacionales defienden las resoluciones que se tomaron en el 2012 que permite copiar las patentes, mientras que los laboratorios extranjeros reclaman que se reconozcan los millones de dólares que invierten en las investigaciones de medicamentos. El Gobierno señala “los laboratorios Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andromaco ya usan el Tratado de Cooperación en materia de Patentes para proteger sus desarrollos en el exterior. Lo hacen desde oficinas de otros países porque Argentina no está dentro. La adhesión les da acceso directo, más barato y más simple”, según se desprende de un documento al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Laboratorio. Foto: Freepik

También sostiene que el “CONICET y su red universitaria representan el 26,9% de las solicitudes Tratado de Cooperación en materia de Patentes de origen argentino, una de las proporciones más altas de América Latina. La ciencia pública argentina ya compite en el sistema; la no adhesión solo le pone trabas administrativas y costos adicionales”, agregó el oficialismo.

“El Tratado de Cooperación en materia de Patentes no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI): le da herramientas. La adhesión plena abre la posibilidad de que el INPI sea designado en el futuro como Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como ya lo es el INPI de Brasil. Eso implica ingresos, expertise y jerarquía institucional. Rechazar el Capítulo II cierra esa puerta”, agregó.