Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició la semana con otra compra de divisas, esta vez por US$80 millones. De esta manera, ya adquirió más del 20% que se propuso comprar en el año.

La entidad que conduce Santiago Bausili lleva 31 ruedas consecutivas en donde se hace de divisas para fortalecer sus reservas.

En concreto, este miércoles adquirió US$80 millones y culminó con US$45.129 millones en la pizarra.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Foto: REUTERS

Desde que inició la fase 4 del programa monetario -sobre finales del 2025-, el BCRA lleva comprados US$2.169 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representa más del 20% que se pactó adquirir en el año. Y es que ese monto se situó en US$10.000 millones y podría escalar hasta los US$17.000 millones.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, había indicado la entidad en su presentación.

El ritmo de acumulación obtuvo el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras haber realizado la segunda revisión del acuerdo pactado en abril, indicó que las conversaciones con el equipo económico registraron “muy buenos avances”.

Una por una todas las compras del BCRA en 2026