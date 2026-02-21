El nuevo hábito de compra entre los argentinos. Foto: Freepik.

Hay un nuevo hábito de compra que está transformando la manera en que consumen los argentinos. Cuando la rutina afloja y el día llega a su fin, también cambian las decisiones.

A partir del análisis de comportamiento en sus canales digitales, Dia Argentina identificó que la franja posterior a las 18 se consolida como un momento estratégico de compra online. Sin embargo, no se trata solo de resolver pendientes: la noche aparece como un espacio de disfrute, espontaneidad y pequeños permitidos.

El nuevo hábito de compra entre los argentinos. Foto: NA.

Descuentos y promociones exclusivas

En el marco de SuperDespiertos -la campaña que activa beneficios y promociones exclusivas online de 17 a 00hs- Dia detectó que el carrito nocturno tiene una identidad propia.

A diferencia de la compra más planificada que suele realizarse en el día, durante la noche crece la elección de productos individuales, dulces y asociados al “gustito” personal.

Los productos que más compran los argentinos a la noche

Se trata de una compra más impulsiva, menos estructurada y profundamente ligada al momento: aprovechar descuentos, y sumar algo rico para cerrar el día. Tal es así que el podio de los productos elegidos se encuentra acaparado por los alfajores: los triples y de mouse son los preferidos. Cabe destacar que también se suma la leche, un producto que combina funcionalidad y consumo individual.

Los productos que más compran los argentinos a la noche. Foto: Freepik.

Más del 50% de quienes compran en esta franja horaria son mujeres de entre 25 y 34 años, un segmento altamente digitalizado que integra la compra online a su rutina diaria y que encuentra en la noche un momento propio para navegar sin apuro y decidir con mayor espontaneidad. Esta tendencia no solo se percibe en las categorías elegidas, sino también en los indicadores de crecimiento de doble dígito.

En comparación con otros miércoles, el evento supera el 20% de aumento tanto en pedidos como en facturación, con una suba de cerca del 18% en unidades. Los resultados confirman que la compra nocturna dejó de ser un comportamiento ocasional para transformarse en un hábito sostenido.

Los productos que más compran los argentinos a la noche. Foto: Unsplash.

El fenómeno también refuerza dos pilares centrales de la estrategia de la compañía: ahorro y omnicanalidad. La posibilidad de acceder a descuentos exclusivos en Dia online y App Dia, consolida un ecosistema flexible que se adapta a nuevos hábitos de consumo.

SuperDespiertos no solo activa promociones, también funciona como un termómetro de comportamiento. Y los datos muestran que, para muchos argentinos, la noche es el nuevo ‘prime time’ del consumo. Un momento para resolver, ahorrar y, sobre todo, aprovechar ese pequeño gustito que transforma el cierre del día en un ritual propio.