Cambian las compras: los nuevos carritos de supermercado que sorprenden a los usuarios

Los supermercados avanzan hacia una nueva etapa con la incorporación de estos carritos inteligentes que podrán ofrecer una experiencia más personalizada, marcando el inicio de un cambio que podría extenderse a otros países.

Cambios con los carritos de los supermercados. Foto: NA

Las compras en supermercados atraviesan una transformación impulsada por la tecnología y los nuevos hábitos de consumo. Pagos digitales, carritos inteligentes y ofertas personalizadas buscan agilizar la experiencia, reducir tiempos de espera y adaptarse a clientes cada vez más conectados, que priorizan comodidad, rapidez y eficiencia.

En ese sentido, un cambio importante rige para los changos de supermercado en España, que darán paso a una nueva generación de carritos inteligentes para transformar por completo la experiencia de compra de los consumidores.

¿Cambia la forma de hacer las compras? Foto: Cedida por anunciante

¿Cómo serán los nuevos carritos inteligentes de supermercado?

En España rige una forma de liberar el carrito del supermercado a través de la colocación de una moneda. Pero esta práctica estaría llegando a su fin con la incorporación de tecnologías como el NFC y los códigos QR, lo cuales son utilizados ya con éxito en algunas cadenas europeas.

Estos sistemas permiten desbloquear el carrito mediante el teléfono móvil, una tarjeta o una aplicación específica, eliminando la necesidad de llevar efectivo.

Pero este cambio supera el hecho en sí de la comodidad. Es que estos carritos conectados pueden integrarse con plataformas digitales para habilitar pagos automáticos, registrar los productos seleccionados en tiempo real y agilizar el paso por la caja, reduciendo las filas y el tiempo de demora.

Asimismo, para los supermercados españoles implica un salto significativo en eficiencia. Es que, al recopilar información sobre los hábitos de consumo, así como frecuencia del mismo, se puede optimizar esta información para disponer el stock de una manera diferente y fomentar mayor consumo, todo esto enmarcado en agresivas estrategias y campañas de marketing.

Esta incorporación tecnológica podría ser usada para que los consumidores puedan evitar hacer la fila para pagar. Foto: Unsplash.

Uno de los puntos clave es la gestión de los datos. Desde el sector aseguran que estos sistemas están diseñados para proteger la privacidad del consumidor, ya que la información puede anonimizarse y utilizarse de manera agregada, sin identificar de forma directa a las personas. Esto permite a las empresas obtener valor estratégico sin comprometer la seguridad de los usuarios.

Si bien aún no existe una fecha oficial para su implementación, será solo cuestión de poco tiempo la llegada de estos carritos inteligentes a España. Y el experimento, si tiene éxito, pronto podría estar expandiéndose a otras partes del mundo, inclusive llegando a Sudamérica.