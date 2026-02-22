Jubilados Foto: Foto generada con IA

La última semana de febrero de 2026 llega con novedades importantes para un grupo específico de jubilados y pensionados que comenzará a recibir sus haberes sin modificaciones derivadas de los feriados de Carnaval. Según la información brindada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo serán los que cobrarán en este tramo final del mes, siguiendo un calendario escalonado por terminación de documento.

ANSES confirmó que este segmento de beneficiarios iniciará los cobros el lunes 23 de febrero, extendiéndose hasta el viernes 27, manteniendo la estructura habitual de dos terminaciones de DNI por día hábil. Este esquema replica lo informado también por otros medios previsionales, que detallan el mismo orden de pago para quienes superan la mínima.

ANSES; jubilados; cobro. Foto: Redes sociales.

Montos actualizados con el aumento de febrero

Como parte de la actualización por movilidad, los haberes de febrero 2026 incorporan un incremento del 2,85%, correspondiente al índice de inflación de diciembre 2025. Gracias a este ajuste, los jubilados que cobran por encima de la mínima observarán un aumento en sus recibos, reflejado tanto en el haber bruto como en el monto neto acreditado.

Para quienes se ubican en los niveles más altos del sistema previsional, el ingreso ronda los $2.417.441, según lo informado en el cronograma difundido por los organismos oficiales y replicado por distintos portales especializados en previsión social.

Este incremento forma parte del esquema de movilidad mensual vigente, cuyo objetivo es preservar el poder adquisitivo frente al avance de los precios. Este mecanismo, aplicado de manera continua, también impacta en las asignaciones familiares y otras prestaciones complementarias.

¿Quiénes acceden al bono de $70.000?

Un punto clave para miles de jubilados es la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, destinado a quienes tienen ingresos más bajos dentro del sistema. No todos los jubilados que cobran en esta última semana acceden al refuerzo: la normativa establece que solo se paga cuando la suma del haber más el bono no excede los $429.254,35.

Esto implica que los titulares de haberes superiores a ese monto no recibirán el bono, mientras que quienes queden por debajo del límite lo percibirán de forma proporcional para completar el tope establecido. Esta política de refuerzo sigue vigente como mecanismo de contención en meses de alta inflación.

Economía Foto: Foto generada con IA

Calendario de cobro: última semana de febrero 2026

De acuerdo con el calendario confirmado por ANSES, los pagos para jubilados con haberes superiores al mínimo quedan establecidos así:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23

DNI terminados en 2 y 3: martes 24

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27

Estas fechas se mantienen sin alteraciones pese a los feriados del mes, y los depósitos se realizan de manera automática en las cuentas bancarias registradas.