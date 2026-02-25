Ccelulares de Apple. Foto: REUTERS

El Senado debatirá este viernes 27 de febrero el proyecto de Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción en Diputados. Además de las modificaciones vinculadas al mercado de trabajo, el texto incorpora un conjunto de cambios tributarios que eliminan impuestos internos sobre distintos bienes y servicios, cuya medida apunta a reducir la carga fiscal en segmentos específicos y en caso de trasladarse a precios, podría generar bajas en los valores finales.

La vigencia de estas modificaciones quedará atada a la aprobación definitiva de la ley. Si se sanciona y se publica antes de fines de febrero, comenzará a regir desde marzo. De lo contrario, lo hará en abril.

Toyota Yaris Cross. Foto: NA.

Los productos y servicios que podrían bajar en Argentina si se aprueba la Reforma Laboral

Planes de telefonía celular

La quita del impuesto interno implicaría una reducción cercana al 5% en los abonos. En la actualidad, la carga efectiva sobre el servicio es de 5,26%.

En un plan promedio de 10 GB con un costo de $47.990, la baja rondaría los $2.400 mensuales. El impacto se explica porque el tributo se aplica antes del IVA, lo que encarece el precio final.

Autos de alta gama

Es uno de los rubros con mayor efecto potencial. Actualmente, pagan el impuesto los vehículos que superan los $103.000.000, con una alícuota del 18%.

Un modelo que hoy cuesta $125.000.000 podría ubicarse en torno a $108.000.000 sin ese gravamen. La medida beneficiaría de forma directa a los autos más caros y podría provocar un reacomodamiento en segmentos que compiten en esos valores, como las pick-ups tope de gama, aunque estas no estén alcanzadas por el tributo.

Aviones y embarcaciones

Estos bienes están alcanzados por una alícuota nominal del 20%, que en la práctica se acerca al 25% por la forma en que se calcula el impuesto. Si se elimina, ese porcentaje dejaría de aplicarse.

Por otro lado, en importaciones directas, la baja sería inmediata. Cuando participan intermediarios, parte de la reducción podría no trasladarse completamente al precio y quedar como margen comercial.

Seguros

Determinadas pólizas dejarían de pagar el impuesto interno del 2,5%. Esto debería reflejarse en primas más bajas, siempre que las compañías trasladen el alivio fiscal al valor final.

A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

Cómo sería la implementación de la baja de productos

El oficialismo considera que la Reforma Laboral tiene los votos necesarios para convertirse en ley. Una vez sancionado y publicado en el Boletín Oficial, los cambios comenzarán a aplicarse al mes siguiente.

Si bien el objetivo es que la reducción impositiva se traduzca en precios más bajos, el efecto dependerá de la dinámica de cada mercado y de la decisión de las empresas de trasladar -total o parcialmente- el beneficio fiscal a los consumidores.