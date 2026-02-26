Jubilados Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transita los últimos días del cronograma de pagos correspondiente a febrero 2026, un mes atravesado por el aumento del 2,85% por movilidad, vigente para jubilaciones, pensiones y asignaciones, además de la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

En esta etapa final del mes, el calendario se concentra en los beneficiarios cuyos DNI coinciden con las terminaciones previstas para los días jueves 26 y viernes 27 de febrero, especialmente en las categorías de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y algunas asignaciones.

A continuación, el detalle completo y actualizado.

ANSES Foto: Foto generada con IA

Jueves 26 de febrero de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El jueves 26 corresponde al pago de jubilaciones y pensiones para quienes superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 y 7.

Estas fechas surgen del calendario oficial publicado por ANSES, que distribuye los pagos de este grupo entre el 23 y el 27 de febrero.

Recordemos que en febrero 2026, la jubilación máxima asciende a $2.417.441,64, sin refuerzo adicional, mientras que los montos mínimos se ubican en $359.254,35, aunque este grupo suele cobrar en semanas previas del mes.

Asignación por Embarazo (AUE)

El jueves 26 no figura como fecha de pago en AUE, cuyo tramo final del mes contempla DNI finalizados en 7, 8 y 9 entre los días 23, 24 y 25 de febrero.

Por lo tanto, no se registran acreditaciones de AUE para el 26.

Asignaciones familiares (AUH y SUAF)

De acuerdo al calendario, los pagos de AUH y SUAF finalizan el 24 de febrero para DNI terminados en 9.

Por ende, el 26 no incluye pagos pendientes en estas categorías.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Viernes 27 de febrero de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El viernes 27 marca el cierre del cronograma de febrero para este grupo, con los pagos correspondientes a DNI terminados en 8 y 9. [ambito.com]

De esta manera, el 27 de febrero se convierte en el último día de pago del mes para jubilados y pensionados de este segmento, completando así la agenda del organismo.

Asignaciones y otras prestaciones

Del mismo modo que ocurre el 26, no hay pagos programados de AUH, SUAF, PNC, Progresar o AUE para el día 27, ya que todas estas prestaciones tienen fechas que finalizan antes del 25 de febrero.

Balance de los últimos días del mes

Los días 26 y 27 de febrero de 2026 están dedicados casi exclusivamente a completar el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, respetando la organización por terminación de DNI.

Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9

Con estas dos jornadas, ANSES cierra un mes que incluyó aumentos por movilidad, un bono adicional para los haberes mínimos y una reorganización por los feriados de Carnaval.