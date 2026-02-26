Cursos gratis de PAMI 2026. Foto: Freepik

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) amplía nuevamente sus beneficios sociales con la apertura de los cursos de verano UPAMI 2026, dirigidos a jubilados y pensionados interesados en el aprendizaje continuo. Estas actividades educativas son gratuitas, no requieren conocimientos previos y están pensadas para fomentar la participación activa, con contenidos adaptados a las necesidades de las personas mayores.

Esta edición se realiza a través de convenios con universidades nacionales de distintas regiones del país. Las clases comenzarán en febrero y ofrecerán espacios de formación, recreación y socialización, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y con mayor autonomía.

El PAMI brindará a sus afiliados un curso para combatir la desinformación. Foto: PAMI

La lista con los mejores cursos gratis de PAMI en 2026

La oferta académica incluye talleres culturales, tecnológicos y de bienestar integral, abarcando más de 20 áreas temáticas con un enfoque inclusivo y accesible, para que cualquier afiliado pueda participar sin importar su nivel educativo previo. Entre los cursos disponibles para este verano se encuentran:

Arte culinario

Artes plásticas y visuales

Artesanías y manualidades

Danza

Fotografía

Idiomas

Juegos de mesa

Literatura, lectura y narración

Memoria y estimulación cognitiva

Música y canto

Nuevas tecnologías y computación

Pensamiento social, filosofía y cultura

Talleres de salud integral y prevención

Teatro y artes escénicas

Yoga y técnicas corporales

Cursos disponibles en UPAMI 2026. Foto Freepik.

Estas actividades buscan fortalecer las capacidades cognitivas, promover hábitos saludables y generar vínculos sociales, adaptándose a los intereses y necesidades de cada grupo.

Paso a paso: cómo registrarse en los cursos gratuitos de PAMI

La inscripción se realiza de manera online y sin costo alguno, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El proceso es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del programa UPAMI dentro del portal de PAMI.

Revisar la oferta de cursos, seleccionar el que interese y verificar días, horarios y modalidad de cursada.

Completar el formulario de inscripción con los datos personales del afiliado.

Confirmar la postulación, que quedará sujeta a la disponibilidad de cupos de cada institución.

Cómo inscribirse en los cursos. Foto NA.

Los cursos pueden ser presenciales, virtuales o mixtos, lo que permite participar desde diferentes provincias y reduce las dificultades de traslado, ampliando así el alcance de este programa educativo.