Cursos gratis de PAMI 2026: las 20 mejores opciones para jubilados y cómo inscribirse
El organismo ofrecerá desde febrero cursos para adultos mayores en todo el país, combinando aprendizaje, recreación y socialización, con modalidades presenciales, virtuales o mixtas.
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) amplía nuevamente sus beneficios sociales con la apertura de los cursos de verano UPAMI 2026, dirigidos a jubilados y pensionados interesados en el aprendizaje continuo. Estas actividades educativas son gratuitas, no requieren conocimientos previos y están pensadas para fomentar la participación activa, con contenidos adaptados a las necesidades de las personas mayores.
Esta edición se realiza a través de convenios con universidades nacionales de distintas regiones del país. Las clases comenzarán en febrero y ofrecerán espacios de formación, recreación y socialización, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y con mayor autonomía.
La lista con los mejores cursos gratis de PAMI en 2026
La oferta académica incluye talleres culturales, tecnológicos y de bienestar integral, abarcando más de 20 áreas temáticas con un enfoque inclusivo y accesible, para que cualquier afiliado pueda participar sin importar su nivel educativo previo. Entre los cursos disponibles para este verano se encuentran:
- Arte culinario
- Artes plásticas y visuales
- Artesanías y manualidades
- Danza
- Fotografía
- Idiomas
- Juegos de mesa
- Literatura, lectura y narración
- Memoria y estimulación cognitiva
- Música y canto
- Nuevas tecnologías y computación
- Pensamiento social, filosofía y cultura
- Talleres de salud integral y prevención
- Teatro y artes escénicas
- Yoga y técnicas corporales
Estas actividades buscan fortalecer las capacidades cognitivas, promover hábitos saludables y generar vínculos sociales, adaptándose a los intereses y necesidades de cada grupo.
Paso a paso: cómo registrarse en los cursos gratuitos de PAMI
La inscripción se realiza de manera online y sin costo alguno, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El proceso es sencillo y consta de los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial del programa UPAMI dentro del portal de PAMI.
- Revisar la oferta de cursos, seleccionar el que interese y verificar días, horarios y modalidad de cursada.
- Completar el formulario de inscripción con los datos personales del afiliado.
- Confirmar la postulación, que quedará sujeta a la disponibilidad de cupos de cada institución.
Los cursos pueden ser presenciales, virtuales o mixtos, lo que permite participar desde diferentes provincias y reduce las dificultades de traslado, ampliando así el alcance de este programa educativo.