jueves, 26 de febrero de 2026, 12:00
Cursos gratis de PAMI 2026. Foto: Freepik
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) amplía nuevamente sus beneficios sociales con la apertura de los cursos de verano UPAMI 2026, dirigidos a jubilados y pensionados interesados en el aprendizaje continuo. Estas actividades educativas son gratuitas, no requieren conocimientos previos y están pensadas para fomentar la participación activa, con contenidos adaptados a las necesidades de las personas mayores.

Esta edición se realiza a través de convenios con universidades nacionales de distintas regiones del país. Las clases comenzarán en febrero y ofrecerán espacios de formación, recreación y socialización, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y con mayor autonomía.

El PAMI brindará a sus afiliados un curso para combatir la desinformación. Foto: PAMI
La lista con los mejores cursos gratis de PAMI en 2026

La oferta académica incluye talleres culturales, tecnológicos y de bienestar integral, abarcando más de 20 áreas temáticas con un enfoque inclusivo y accesible, para que cualquier afiliado pueda participar sin importar su nivel educativo previo. Entre los cursos disponibles para este verano se encuentran:

  • Arte culinario
  • Artes plásticas y visuales
  • Artesanías y manualidades
  • Danza
  • Fotografía
  • Idiomas
  • Juegos de mesa
  • Literatura, lectura y narración
  • Memoria y estimulación cognitiva
  • Música y canto
  • Nuevas tecnologías y computación
  • Pensamiento social, filosofía y cultura
  • Talleres de salud integral y prevención
  • Teatro y artes escénicas
  • Yoga y técnicas corporales
Cursos, UPAMI, PAMI, adultos mayores. Foto Freepik
Estas actividades buscan fortalecer las capacidades cognitivas, promover hábitos saludables y generar vínculos sociales, adaptándose a los intereses y necesidades de cada grupo.

Paso a paso: cómo registrarse en los cursos gratuitos de PAMI

La inscripción se realiza de manera online y sin costo alguno, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El proceso es sencillo y consta de los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio oficial del programa UPAMI dentro del portal de PAMI.
  • Revisar la oferta de cursos, seleccionar el que interese y verificar días, horarios y modalidad de cursada.
  • Completar el formulario de inscripción con los datos personales del afiliado.
  • Confirmar la postulación, que quedará sujeta a la disponibilidad de cupos de cada institución.
Jubilados. Foto: NA
Los cursos pueden ser presenciales, virtuales o mixtos, lo que permite participar desde diferentes provincias y reduce las dificultades de traslado, ampliando así el alcance de este programa educativo.