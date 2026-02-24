Destino ideal para jubilados. Foto: Gemini IA.

Carmelo es un pequeño y encantador pueblo ubicado en el departamento de Colonia, Uruguay, a solo 70 kilómetros de Buenos Aires. Es conocido por su atmósfera tranquila, sus paisajes pintorescos y su rica historia. Rodeado por viñedos, bosques y el río Uruguay, este destino combina naturaleza y tradición, convirtiéndose en un sitio ideal para jubilados.

Además de convertirse en un rincón ideal para la tercera edad, fue escenario de eventos memorables, como el espectacular casamiento de Carlos Tévez. Celebrado en diciembre de 2016, la boda se extendió por varios días y tuvo lugar en el exclusivo Carmelo Resort & Spa, un oasis de lujo rodeado de viñedos y con impresionantes vistas al río de la Plata, perfecto para una celebración de ensueño.

Carmelo, Uruguay. Foto Instagram @carmeloresortandspa

La elección de Carmelo no fue casual, ya que Tévez buscaba un lugar que combinara exclusividad con un ambiente relajado, lejos del bullicio de la ciudad y los flashes de los medios. El pueblo se transformó en un punto de atención durante esos días, pero mantuvo su esencia discreta y tranquila, respetando la intimidad de la pareja.

Además, Carmelo fue una de las locaciones principales de la película “Dos hermanos” (2010), protagonizada por Antonio Gasalla. Su atmósfera serena y sus paisajes naturales resaltan en contraste con la intensidad emocional de la trama. Este pintoresco pueblo uruguayo aporta un encanto único a la narrativa, convirtiéndose en un refugio ideal para los personajes y añadiendo una estética cálida y melancólica a la historia.

Carmelo, un destino ideal para jubilados. Foto Buquebus.

Los principales atractivos de Carmelo, el pueblito uruguayo muy cerca de CABA

El puntapié inicial del turismo lo dio el hotel inaugurado en 1999 como Madison y operado desde 2002 como Four Seasons. Desde su llegada a la otra orilla, el furor por la tierra uruguaya creció notablemente. Su cercanía con Buenos Aires lo convierte en un refugio popular para turistas que buscan escapar del bullicio urbano.

Entre sus atractivos más destacados se encuentra el histórico puente giratorio, inaugurado en 1912, que sigue siendo un ícono local. También cuenta con una hermosa costa a orillas del río, con playas ideales para relajarse y disfrutar de vistas espectaculares.

Carmelo, un destino ideal para jubilados. Foto Buquebus.

Además, Carmelo tiene una vibrante cultura gastronómica y vitivinícola, con bodegas boutique que producen algunos de los mejores vinos de la región, en especial Tannat, la cepa insignia de Uruguay. Su mezcla de naturaleza, cultura y encanto lo convierten en un lugar perfecto tanto para el descanso como para explorar.

Qué hacer en Carmelo, Uruguay

Carmelo es un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Aquí te dejo algunas ideas para disfrutar del pueblito:

Recorrer viñedos y bodegas: Carmelo es conocido por su producción de vinos, especialmente el Tannat. Hay varias bodegas boutique en la zona que ofrecen tours y catas de vino.

Carmelo es conocido por su producción de vinos, especialmente el Tannat. Hay varias bodegas boutique en la zona que ofrecen tours y catas de vino. Disfrutar de la costa y playas: si bien no es un destino de playa masiva, sus pequeñas playas a orillas del río de la Plata son perfectas para dar un paseo tranquilo o disfrutar de un picnic.

si bien no es un destino de playa masiva, sus pequeñas playas a orillas del río de la Plata son perfectas para dar un paseo tranquilo o disfrutar de un picnic. Conocer el Puente Giratorio: un ícono de la ciudad, inaugurado en 1912. Es un lugar histórico y fotogénico para recorrer.

un ícono de la ciudad, inaugurado en 1912. Es un lugar histórico y fotogénico para recorrer. Pasear por el centro histórico: el casco antiguo de Carmelo tiene calles pintorescas y arquitectura colonial. Podés disfrutar de un buen café en alguna de sus cafeterías o explorar las pequeñas tiendas locales.

el casco antiguo de Carmelo tiene calles pintorescas y arquitectura colonial. Podés disfrutar de un buen café en alguna de sus cafeterías o explorar las pequeñas tiendas locales. Actividades al aire libre: si te gusta la naturaleza, Carmelo ofrece varias opciones como caminatas, paseos en bici o recorridos en barco por el río, perfectos para conectarte con el entorno.

si te gusta la naturaleza, Carmelo ofrece varias opciones como caminatas, paseos en bici o recorridos en barco por el río, perfectos para conectarte con el entorno. Visitar el Puerto de Carmelo: un lugar pintoresco junto al río, ideal para disfrutar de la vista y un paseo relajado.

Carmelo, Uruguay. Foto Instagram @carmeloresortandspa

Cómo llegar a Carmelo Uruguay desde CABA

Carmelo está aproximadamente a 70 kilómetros en línea recta de Buenos Aires, pero cruzando el Río de la Plata. Si viajas en ferry desde Buenos Aires hasta Colonia del Sacramento, el trayecto dura alrededor de 1 hora y, desde allí, se debe conducir unos 80 kilómetros más (1 hora y 15 minutos aproximadamente) hasta Carmelo.

Otra opción es tomar un ferry directo hasta Nueva Palmira, que queda a solo 10 kilómetros de Carmelo, reduciendo considerablemente el tiempo de viaje. Es una escapada rápida y perfecta para un fin de semana desde la capital argentina.