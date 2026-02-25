jubilados, cursos, pensionados, adultos mayores. Foto: IA/Canal26

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) reveló semanas atrás que se abrió la inscripción de importantes cursos de verano, bajo el nombre de UPAMI. Esta iniciativa tiene como destino a jubilados y pensionados que estén interesados en formarse y aprender en nuevas áreas.

Las capacitaciones se desarrollan en articulación con universidades nacionales y comenzarán a dictarse a partir del próximo mes.

PAMI lanzó los cursos de verano UPAMI 2026 para jubilados y pensionados. Foto: Pexels.

El programa UPAMI se consolidó en los últimos años como una de las propuestas más valoradas por los adultos mayores, ya que ofrece espacios de formación pensados especialmente para esta etapa de la vida, sin exigencias académicas previas y con una amplia diversidad de temáticas.

¿Qué cursos ofrece UPAMI este verano?

La oferta de cursos de verano de PAMI incluye talleres vinculados a idiomas, arte, literatura, fotografía, jardinería, nuevas tecnologías, bienestar y desarrollo personal, entre otras áreas. Las propuestas están diseñadas para estimular la curiosidad, fortalecer habilidades cognitivas y promover hábitos saludables.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su enfoque inclusivo: no se requieren estudios previos, lo que garantiza el acceso a todos los jubilados y pensionados afiliados, independientemente de su trayectoria educativa.

UPAMI, el programa de cursos gratuitos para jubilados y pensionados. Foto: PAMI.

Además, las clases se dictan en modalidad virtual, presencial y semipresencial, permitiendo que personas de distintas provincias puedan participar según su disponibilidad y preferencias. Esta flexibilidad resulta clave para ampliar el alcance del programa y reducir barreras geográficas.

Educación, vínculos y calidad de vida

Desde PAMI subrayan que el bienestar en la vejez no se limita únicamente a la atención médica. La posibilidad de aprender cosas nuevas, mantener la mente activa y establecer vínculos sociales cumple un rol fundamental en la calidad de vida de los adultos mayores.

En ese sentido, los cursos UPAMI no solo brindan conocimientos, sino que también generan espacios de encuentro, intercambio de experiencias y construcción de nuevas amistades. La participación en actividades grupales contribuye a reducir el aislamiento y fortalecer el bienestar emocional.

PAMI lanzó los cursos de verano UPAMI 2026 para jubilados y pensionados. Foto: PAMI.

La obra social remarca, además, que nunca es tarde para aprender, y que el acceso a la educación a lo largo de toda la vida es una herramienta clave para un envejecimiento activo y saludable.

Cómo inscribirse a los cursos de verano de PAMI

Los jubilados y pensionados interesados en participar pueden consultar la oferta completa de cursos e inscribirse a través del sitio oficial de UPAMI.

Página principal de UPAMI, donde se ofrecen los cursos para jubilados y pensionados. Foto: PAMI.

Allí encontrarán información detallada sobre las propuestas disponibles, las modalidades de cursada y las universidades que forman parte del programa.

Con esta iniciativa, PAMI refuerza su compromiso con la inclusión, la educación y el bienestar de las personas mayores, promoviendo oportunidades para seguir aprendiendo y participando activamente en la comunidad.