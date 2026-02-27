Luis Caputo anunció que Federico Furiase reemplaza a Alejandro Lew. Foto: X @LuisCaputoAR

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew, quien presentó su renuncia.

Mediante sus redes sociales, Caputo indicó que la salida de Lew fue “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

Federico Furiase es el nuevo secretario de Finanzas. Foto: Prensa Ministerio de Economía

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, escribió el funcionario en X.

En su lugar asumirá Federico Furiase, quien se desempeña como actual director del Banco Central. Sobre él, Caputo destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, explicó el ministro.

El cambio en Finanzas es un movimiento relevante dentro del Ministerio de Economía, ya que el área tiene bajo su órbita la gestión de la deuda pública, las colocaciones en el mercado local e internacional y el vínculo con inversores.

La llegada de Furiase, quien posee un perfil técnico y experiencia en análisis macrofinanciero, tiene como objetivo asegurar continuidad en la hoja de ruta oficial.