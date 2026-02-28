Canal 26
Por Canal 26
sábado, 28 de febrero de 2026, 13:45
Cierre de destribuidora
Cierre de destribuidora Foto: redes sociales

La crisis económica vuelve a golpear al sector de bebidas en Argentina con el cierre de Beer Market, una histórica distribuidora que empleaba a unas 300 personas. La decisión, confirmada por fuentes internas y referentes sindicales, se produjo en un contexto de caída del consumo, aumento de costos operativos y dificultades financieras que se profundizaron durante los últimos meses.

Según trabajadores del área logística, la empresa venía arrastrando problemas desde mediados del año pasado, cuando la baja en ventas comenzó a sentirse con fuerza. A esto se sumaron incrementos en combustibles, alquileres de depósitos y tarifas energéticas, que afectaron de manera directa la estructura de costos. Aunque la compañía había intentado renegociar contratos y reorganizar rutas de reparto, los esfuerzos no fueron suficientes para sostener la operatoria.

Crisis en el sector

El último mes encendió todas las alarmas: retrasos en pagos, suspensiones y recortes de turnos presagiaban un desenlace anunciado. Finalmente, la firma comunicó el cierre de manera interna y dio inicio al proceso de desvinculaciones. Los empleados denunciaron que muchos se enteraron por mensajes informales y que no todos recibieron la información completa sobre cómo se efectuará el pago de indemnizaciones.

El impacto social es profundo. Muchos trabajadores tienen más de una década de antigüedad y señalan que la distribuidora era la principal fuente de empleo formal en sus hogares. “Hace cuatro meses empezaron a cerrar tiendas que no tenían tantas ventas con la excusa de que era por el alquiler y que no iban a renovar. Pero no pensábamos que estaban tan mal”, aseguró en Radio 750 una de las empleadas, Paloma Andrada.

También podría interesarte
Una planta de Quilmes abrió un plan de retiros voluntarios: denuncian que hay 60 puestos de trabajo en riesgo

Una planta de Quilmes abrió un plan de retiros voluntarios:denuncian que hay 60 puestos de trabajo en riesgo

Al borde de la quiebra: Garbarino está a punto de perder sus últimos 3 locales tras quedarse sin ofertas e inversores

Al borde de la quiebra:Garbarino está a punto de perder sus últimos 3 locales tras quedarse sin ofertas e inversores

Los gremios del sector reclamaron la intervención de autoridades laborales para garantizar el cumplimiento de las indemnizaciones y la apertura de una mesa de diálogo. También señalaron que este caso refleja un problema más amplio en la industria: el consumo de bebidas viene cayendo mes a mes y las pequeñas y medianas distribuidoras son las primeras en sentir el impacto. El encarecimiento de insumos, el descenso en la demanda y la pérdida del poder adquisitivo configuran un escenario complejo que amenaza a toda la cadena.

La noticia también afecta a bares, almacenes y supermercados que dependían de esta empresa como proveedor principal. Comerciantes advirtieron que deberán reorganizar de urgencia sus fuentes de abastecimiento, lo que podría generar retrasos y aumentos de precios en algunas zonas.

Mientras tanto, los trabajadores se movilizan para visibilizar la situación y exigir acompañamiento estatal. Entre los reclamos figuran la aceleración de los trámites para acceder al seguro de desempleo y la implementación de programas de reubicación laboral.

El cierre de esta distribuidora se suma a una serie de casos recientes en diferentes rubros, lo que profundiza una tendencia preocupante. Aunque la empresa no descarta la posibilidad de una futura reestructuración o venta, por ahora la incertidumbre domina el panorama. Para cientos de familias, el desafío inmediato será atravesar este abrupto cambio y encontrar nuevas alternativas en una economía cada vez más exigente.