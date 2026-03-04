Quiebre de Bioceres S.A.

La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de Bioceres S.A., la firma fundada en 2001 por productores agropecuarios de Rosario y considerada la piedra basal del holding que años después llegaría a cotizar en Wall Street. La decisión judicial se conoce en medio de una fuerte interna entre el histórico CEO, Federico Trucco, y el empresario uruguayo Juan Sartori, hoy uno de los principales accionistas.

El fallo fue firmado por el juez civil y comercial de Rosario, Fernando Mecoli, quien dispuso el desapoderamiento inmediato de la compañía. Desde ahora, sus bienes quedarán bajo administración del proceso falencial y se investigarán en detalle los movimientos financieros. Según consta en el expediente, el pasivo supera ampliamente a los activos y el patrimonio neto es negativo en torno a los 110 millones de dólares, una situación que el tribunal consideró irreversible.

La empresa se había presentado en convocatoria de acreedores el 8 de enero de 2026 por deudas superiores a 39 millones de dólares. La novedad fue informada a la Securities and Exchange Commission (SEC), dado que el grupo tiene presencia en el mercado estadounidense. Sin embargo, el default se había producido meses antes: en julio de 2025 incumplió pagarés bursátiles por más de 5 millones de dólares, en un contexto de fuerte deterioro de caja.

Juan Sartori, uno de los principales accionistas de Bioceres S.A. Foto: NA.

En una comunicación posterior, Moolec Science -nuevo paraguas societario del grupo- informó que la pérdida de control sobre Bioceres S.A. y su subsidiaria en Estados Unidos generará una ganancia contable estimada en 91 millones de dólares y 5,3 millones de dólares, respectivamente.

El desplome de Bioceres Crop Solutions

La crisis tiene como telón de fondo el derrumbe bursátil de Bioceres Crop Solutions, que cotiza en el Nasdaq bajo la sigla BIOX. A comienzos de febrero de 2025, sus acciones valían 6,55 dólares; un año después rondan los 0,52 dólares, una caída cercana al 90%. Convertida en penny stock, la firma enfrenta además el riesgo de desliste.

El grupo nació en plena crisis de 2001, cuando unos 300 productores -entre ellos Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel- decidieron financiar investigación aplicada al agro. Uno de sus desarrollos emblemáticos fue la tecnología HB4, semilla tolerante a sequía creada junto al CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, aprobada en 2024 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La expansión incluyó la compra de Rizobacter y una compleja estructura societaria con base en el Reino Unido. Pero la sequía de 2022, la caída de los commodities y la crisis del agro de 2024 deterioraron las finanzas.

En 2025, en medio del estrés financiero, Trucco convocó a Sartori, quien consolidó cerca del 20% del capital a través de Union Group. Desde el entorno del empresario uruguayo sostienen que la gestión anterior dejó pérdidas millonarias y que la quiebra fue inevitable. Del lado de Trucco afirman que, tras tomar el control, Sartori forzó el default y promovió una estrategia que derivó en el pedido de quiebra para quedarse con una mayor porción de BIOX.

La tensión escaló en diciembre, cuando Trucco fue desplazado del directorio. Mientras prepara una denuncia penal, el conflicto se traslada ahora a los tribunales y al mercado, con el futuro de BIOX en el centro de la escena.