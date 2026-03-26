Cierre definitivo Foto: Foto generada con IA

La industria textil argentina vuelve a quedar en el centro de la escena: Manki, una marca con más de una década de trayectoria, anunció su cierre definitivo. La confirmación llegó desde sus redes sociales, donde detallaron que seis de sus siete locales ya cerraron y que solo uno continuará funcionando hasta liquidar el stock final.

La empresa explicó que, aunque el crecimiento sostenido fue durante años su mayor fortaleza, en el contexto actual terminó convirtiéndose en un desafío imposible de sostener. “Crecer dejó de ser viable”, señalaron al anunciar el final de su etapa comercial.

Por qué cerró Manki: un crecimiento que se volvió insostenible

En su comunicado oficial, la marca reveló que la decisión se tomó después de evaluar cómo la expansión constante —que en su momento impulsó nuevos locales y mayor presencia— había empezado a jugar en contra en un mercado debilitado.

La liquidación final se realiza en el local de Recoleta y a través de su tienda online, con precios por debajo del costo hasta agotar stock.

Pese al cierre definitivo, Manki dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso bajo una nueva conducción o con un modelo renovado.

Manki dice adiós tras diez años Foto: Instagram Manki

Un cierre que refleja la crisis textil argentina

La situación de Manki no es aislada. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), más de 21.000 empleadores dejaron de operar entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y se perdieron casi 270.000 puestos de trabajo.

La industria textil es una de las más golpeadas por la combinación de:

apertura de importaciones, especialmente desde Asia

caída general del consumo

costos operativos altos

pérdida del poder adquisitivo

Esto llevó al cierre de cientos de PYMEs, algunas con décadas de trayectoria. Un caso emblemático es Emilio Alal S.A., pyme con más de 100 años de historia que anunció el cierre de todas sus plantas, dejando a más de 250 trabajadores sin empleo.

Manki bajó sus persianas Foto: Instagram Manki

Impacto en el empleo y en el sector

La crisis se profundiza en un rubro donde muchas empresas ya no pueden competir. El mercado está cambiando a pasos acelerados: el ingreso de productos importados a precios muy bajos y el freno en el consumo interno obligan a compañías históricas a tomar decisiones drásticas.

En este contexto, el cierre de Manki se convierte en un símbolo más del deterioro productivo:

afecta a trabajadores y proveedores

reduce la oferta de marcas nacionales

refleja un consumo en caída

deja en evidencia la fragilidad estructural del sector

¿Qué viene ahora?

Mientras se liquidan los últimos productos, Manki cierra un capítulo importante para la indumentaria local. Aunque existe la posibilidad de que vuelva en el futuro bajo otro modelo, el panorama sigue siendo incierto.

Cada nuevo cierre en la industria textil argentina suma preocupación entre comerciantes, trabajadores y consumidores, que observan cómo marcas históricas desaparecen en un contexto económico cada vez más desafiante.