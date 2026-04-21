Carne; carne vacuna; carnicería. Foto: Unsplash

Frente a una escalada de precios que transformó el mostrador de las carnicerías, el debate por el reemplazo de proteínas tradicionales ganó visibilidad. Con el kilo de cortes vacunos oscilando entre los 16.000 y los 25.000 pesos hacia abril de 2026, la brecha de costos frente a otras variantes animales, como el burro, dejó de ser una curiosidad para convertirse en una alternativa de subsistencia impulsada por el Gobierno y la Sociedad Rural Argentina, cuyo presidente expuso cuál es el corte de carne que puede meterse para extender su venta en todo el país.

Se trata de la carne de guanaco, cuyo potencial potencial gastronómico fue el eje de una charla en el ciclo radial Alguien tiene que decirlo conducido por Eduardo Feinmann en Radio Mitre. El periodista le consultó a la ingeniera agrónoma Carla Cepeda (INTA Santa Cruz) y al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sobre las posibilidades de su expansión comercial en todo el territorio nacional.

El consumo de la carne de guanaco es conocido en la Patagonia y proponen extender su venta a todo el país. Foto: Radio Mitre

Cepeda aclaró que la explotación de este recurso no es reciente, sino que forma parte de “un proceso que viene desarrollándose hace muchos años”. La especialista explicó que, bajo el amparo de planes nacionales y provinciales de manejo, existen diversas formas de aprovechamiento legal siendo Santa Cruz la provincia pionera con ocho modalidades permitidas.

“Una de esas modalidades es el aprovechamiento de carne para consumo. En el marco de esta legislación un frigorífico empezó a trabajar esta carne de forma comercial y nosotros como INTA nos sumamos en un convenio público-privado para investigar qué era esta carne”, detalló la ingeniera. Respecto a la oferta en góndola, el frigorífico santacruceño Montecarlo lidera la distribución con una variedad de “seis cortes, entre ellos el bife angosto, bife ancho, picada, lomo, vacío y pierna”.

Por su parte, Nicolás Pino propuso formalmente ampliar la comercialización de la carne de guanaco a nivel país y recordó que su uso es de “época ancestral, donde la gente que vivía en Patagonia usaba la carne de guanaco para subsistencia”. En este sentido, la comparó con otras fuentes de energía animal: “No deja de ser una proteína animal que perfectamente se puede consumir”.

Guanaco en el parque provincia La Payunia, en Malargue, Argentina. Foto: EFE.

Pino también analizó el impacto ambiental y productivo en el sur argentino y advirtió que el crecimiento desmedido de esta especie afectó la ganadería tradicional. “El guanaco es una especie que ha ido compitiendo con lo que pasaba en la Patagonia que era muy virtuoso, que era el negocio ovino”, afirmó. Y concluyó: “Está muy bueno darle una salida a la carne de guanaco y que el productor pueda ver que tiene una alternativa más”.

El Gobierno lanzó la “Semana de la Carne Argentina” en Estados Unidos para potenciar exportaciones

A través de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, el Gobierno encabezó en Casa Rosada el anuncio oficial de la "Semana de la Carne Argentina" en Estados Unidos. El evento, que se llevará a cabo del 27 de abril al 1° de mayo, representa una apuesta estratégica para posicionar el producto local como un bien de alta calidad a nivel internacional.

La iniciativa surgió en un escenario sumamente optimista para el sector ganadero tras la reciente habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia el mercado norteamericano. Esta medida otorgará un marco favorable para que Argentina se consolide como un proveedor confiable de alimentos de excelencia.

El evento comercial para impulsar exportaciones se realizará en Estados Unidos. Foto: Prensa Gobierno

El proyecto es el resultado de una coordinación conjunta entre la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada argentina en Estados Unidos reforzando la estrategia de inserción internacional que busca generar nuevas oportunidades comerciales para el motor exportador del país.