Acciones en Wall Street. Foto: REUTERS

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés este miércoles en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 8%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

En una jornada mixta para el mercado internacional, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban caídas. Las principales pérdidas eran para BBVA (-8,1%), Supervielle (-7,1%), Edenor (-6,6%) y Central Puerto y Banco Macro, con -6,2.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, caía 1,9% en pesos y 2,2% en dólares.

El dolar

El dólar retomó este miércoles la cotización al alza, luego de interrumpir una racha de ocho subas en fila.

En este marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50.

Dólares. Foto: Reuters

En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación finalizó en $1.465.

Mientras, los dólares financieros muestran un comportamiento mixto. El MEP cae 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza apenas 48 centavos, a $1.493,52.

En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.455.