ANSES: cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que jubilados y pensionados pueden acceder a rebajas en supermercados adheridos si pagan con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran sus haberes. El beneficio integra el programa oficial de descuentos destinado a titulares de prestaciones previsionales.

De acuerdo con lo publicado por el organismo, las promociones pueden llegar hasta un 20% en comercios y fechas determinadas, con un tope mensual de reintegro que varía según el acuerdo vigente.

Cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados para jubilados. Foto: REUTERS

Cómo acceder a los descuentos en supermercados

Para aprovechar la promoción es necesario:

Ser jubilado o pensionado del sistema previsional.

Abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acredita el haber.

Comprar en supermercados que formen parte del programa.

Respetar los días establecidos para la promoción.

Según el comercio, el beneficio puede verse reflejado como un descuento en el momento de pagar o como un reintegro automático posterior en la cuenta bancaria.

Además, entidades como el Banco de la Nación Argentina y otros bancos suelen ofrecer beneficios adicionales y jornadas especiales con descuentos para adultos mayores.

Cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados para jubilados.

Otros beneficios disponibles para jubilados ANSES

Más allá de las promociones en supermercados, los jubilados y pensionados también pueden acceder a:

Mayor cobertura de medicamentos a través de PAMI.

Tarifa social para el transporte público.

Descuentos en actividades culturales y recreativas.

Para conocer qué cadenas participan y cuáles son los días vigentes, se recomienda ingresar al sitio oficial de ANSES, consultar con el banco correspondiente o revisar la información disponible en los locales adheridos. Es clave verificar las condiciones actualizadas, ya que los convenios pueden modificarse.

Jubilados comprando en un supermercado. Foto: IA.

En un escenario de subas sostenidas en alimentos y productos básicos, este tipo de promociones puede representar un respaldo importante para organizar mejor el presupuesto mensual y optimizar las compras.