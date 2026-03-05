ANSES: cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados para jubilados
El beneficio alcanza a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del sistema previsional y paguen con tarjeta de débito. Puede aplicarse como reintegro o descuento directo, según el comercio y el día de la promoción.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que jubilados y pensionados pueden acceder a rebajas en supermercados adheridos si pagan con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran sus haberes. El beneficio integra el programa oficial de descuentos destinado a titulares de prestaciones previsionales.
De acuerdo con lo publicado por el organismo, las promociones pueden llegar hasta un 20% en comercios y fechas determinadas, con un tope mensual de reintegro que varía según el acuerdo vigente.
Cómo acceder a los descuentos en supermercados
Para aprovechar la promoción es necesario:
- Ser jubilado o pensionado del sistema previsional.
- Abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acredita el haber.
- Comprar en supermercados que formen parte del programa.
- Respetar los días establecidos para la promoción.
Según el comercio, el beneficio puede verse reflejado como un descuento en el momento de pagar o como un reintegro automático posterior en la cuenta bancaria.
Además, entidades como el Banco de la Nación Argentina y otros bancos suelen ofrecer beneficios adicionales y jornadas especiales con descuentos para adultos mayores.
Otros beneficios disponibles para jubilados ANSES
Más allá de las promociones en supermercados, los jubilados y pensionados también pueden acceder a:
- Mayor cobertura de medicamentos a través de PAMI.
- Tarifa social para el transporte público.
- Descuentos en actividades culturales y recreativas.
Para conocer qué cadenas participan y cuáles son los días vigentes, se recomienda ingresar al sitio oficial de ANSES, consultar con el banco correspondiente o revisar la información disponible en los locales adheridos. Es clave verificar las condiciones actualizadas, ya que los convenios pueden modificarse.
En un escenario de subas sostenidas en alimentos y productos básicos, este tipo de promociones puede representar un respaldo importante para organizar mejor el presupuesto mensual y optimizar las compras.