Canal 26
jueves, 5 de marzo de 2026, 17:16
ANSES: cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que jubilados y pensionados pueden acceder a rebajas en supermercados adheridos si pagan con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran sus haberes. El beneficio integra el programa oficial de descuentos destinado a titulares de prestaciones previsionales.

De acuerdo con lo publicado por el organismo, las promociones pueden llegar hasta un 20% en comercios y fechas determinadas, con un tope mensual de reintegro que varía según el acuerdo vigente.

Cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados para jubilados. Foto: REUTERS

Cómo acceder a los descuentos en supermercados

Para aprovechar la promoción es necesario:

  • Ser jubilado o pensionado del sistema previsional.
  • Abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acredita el haber.
  • Comprar en supermercados que formen parte del programa.
  • Respetar los días establecidos para la promoción.

Según el comercio, el beneficio puede verse reflejado como un descuento en el momento de pagar o como un reintegro automático posterior en la cuenta bancaria.

Además, entidades como el Banco de la Nación Argentina y otros bancos suelen ofrecer beneficios adicionales y jornadas especiales con descuentos para adultos mayores.

Jubilados; supermercado. Foto: Grok.
Otros beneficios disponibles para jubilados ANSES

Más allá de las promociones en supermercados, los jubilados y pensionados también pueden acceder a:

  • Mayor cobertura de medicamentos a través de PAMI.
  • Tarifa social para el transporte público.
  • Descuentos en actividades culturales y recreativas.

Para conocer qué cadenas participan y cuáles son los días vigentes, se recomienda ingresar al sitio oficial de ANSES, consultar con el banco correspondiente o revisar la información disponible en los locales adheridos. Es clave verificar las condiciones actualizadas, ya que los convenios pueden modificarse.

Jubilados comprando en un supermercado. Foto: IA.
En un escenario de subas sostenidas en alimentos y productos básicos, este tipo de promociones puede representar un respaldo importante para organizar mejor el presupuesto mensual y optimizar las compras.