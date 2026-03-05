Aviones F-16 Foto: Foto generada con IA

Javier Milei se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para analizar posibles formas de colaboración argentina en el marco de la tensión que se desarrolla en Medio Oriente. En Washington consideran al mandatario libertario como uno de los aliados políticos más cercanos del gobierno de Donald Trump en América y se baraja la posibilidad de enviar aporte humanitario a la zona de conflicto.

Según fuentes oficiales, el encuentro será de carácter reservado y evaluará distintas alternativas de apoyo por parte de la Argentina a la coalición liderada por Estados Unidos e Israel frente a Irán. Entre las opciones que se analizan, aparecen aportes militares, logísticos y diplomáticos.

Qué tipo de apoyo militar analiza el Gobierno

Desde la Casa Rosada indican que entre las posibilidades en estudio figura el eventual envío de militares, el despliegue de buques de la Armada para tareas de patrullaje o apoyo y hasta la disponibilidad de cazas F-16 para integrarse a operaciones coordinadas por la coalición internacional.

Si bien la Argentina no cuenta con una presencia militar significativa en Oriente Medio, el Gobierno no descarta contribuciones de menor escala o carácter simbólico que puedan reforzar el alineamiento político con Washington.

¿Argentina enviará soldados a la guerra del Medio Oriente?

Entre las alternativas también se mencionan aportes humanitarios o logísticos, como el envío de integrantes de Cascos Blancos a la zona de Gaza o incluso la posibilidad de ofrecer territorio argentino para el establecimiento de bases militares estadounidenses.

El eventual despliegue de unidades de la Armada recuerda antecedentes de cooperación internacional, como la participación argentina durante la Guerra del Golfo en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Además, el Gobierno evalúa brindar apoyo en inteligencia y respaldo diplomático en foros multilaterales.

El ministro de Defensa y un acuerdo en puerta

En un escenario internacional marcado por la escalada en Medio Oriente y la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, Carlos Presti comenzó con una agenda de alto impacto y se encuentra en Washington para mantener una reunión bilateral con su par estadounidense, Pete Hegseth, secretario de Guerra. El ministró de Defensa viajó en el marco de una cumbre de seguridad hemisférica convocada por la administración de Donald Trump.

El objetivo del viaje será la firma de un acuerdo de entendimiento orientado a la coordinación y respuesta conjunta ante posibles amenazas regionales. Según trascendió, el encuentro reunirá a delegaciones de unos quince países del continente con el foco puesto en la evolución de los desafíos de seguridad hemisférica y el establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y operativa.

Mientras la agenda diplomática se despliega en suelo norteamericano, el Ministerio de Defensa activó en Buenos Aires un movimiento interno significativo. En los últimos días, la cartera solicitó un relevamiento exhaustivo a las tres fuerzas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado sobre su estado actual.

El pedido incluye un informe detallado sobre el equipamiento disponible, la logística y el nivel operativo real de cada una de ellas, una información que se considera clave para cualquier avance en la cooperación internacional. Este doble frente de acción responde a la hoja de ruta que Milei marcó para su política exterior: un alineamiento estratégico con la Casa Blanca que prioriza la integración en materia de defensa.