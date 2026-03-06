Certificado negativo de ANSES: para qué sirve este trámite obligatorio y cómo tramitarlo
El certificado negativo es requerido comúnmente para solicitar coberturas de salud (obra social), subsidios, becas o programas sociales. Cómo tramitarlo.
Entre todos los trámites y beneficios que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra la Certificación Negativa, la cual es requerida comúnmente para solicitar coberturas de salud (obra social), subsidios, becas o programas sociales.
En esa línea, lo que hace este certificado negativo es acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta -entre otras cosas- con obra social, no posee aportes como trabajador, no cobra prestaciones ni programas sociales.
Este documento puede ser solicitado por cualquier persona, no requiere sello ni firma y tiene una validez de 30 días.
¿Qué es la certificación negativa de ANSES y para qué sirve?
Según informa la ANSES en su web oficial, la Certificación Negativa sirve como comprobante donde se deja constancia que una persona no registra:
- Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.
- Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).
- Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.
- Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares
- Cobro de la Prestación por Desempleo
- Cobro de programas sociales
- Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo
- Cobro de Asignaciones Famliares
- Cobro de Progresar
- Iniciación de Prestación Previsional Nacional
- Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud
- Obra social
Además, en este comprobante figura si te encontrás registrado como monotributista social.
Paso a paso: ¿cómo tramitar la Certificación Negativa de ANSES?
La Certificación Negativa puede obtenerse a través de la web del organismo (clic acá) o mediante la aplicación Mi ANSES.
- Para obtenerla desde la página: se debe ingresar el CUIL y el período a consultar.
- Para obtenerla desde la app: además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social.
Cabe señalar que esta constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.