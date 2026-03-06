Trámite de la ANSES. Foto: X @ansesgob

Entre todos los trámites y beneficios que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra la Certificación Negativa, la cual es requerida comúnmente para solicitar coberturas de salud (obra social), subsidios, becas o programas sociales.

En esa línea, lo que hace este certificado negativo es acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta -entre otras cosas- con obra social, no posee aportes como trabajador, no cobra prestaciones ni programas sociales.

Este documento puede ser solicitado por cualquier persona, no requiere sello ni firma y tiene una validez de 30 días.

¿Qué es la certificación negativa de ANSES y para qué sirve?

Según informa la ANSES en su web oficial, la Certificación Negativa sirve como comprobante donde se deja constancia que una persona no registra:

Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).

Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo

Cobro de Asignaciones Famliares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud

Obra social

Además, en este comprobante figura si te encontrás registrado como monotributista social.

Paso a paso: ¿cómo tramitar la Certificación Negativa de ANSES?

La Certificación Negativa puede obtenerse a través de la web del organismo (clic acá) o mediante la aplicación Mi ANSES.

Para obtenerla desde la página : se debe ingresar el CUIL y el período a consultar.

Para obtenerla desde la app: además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social.

Cabe señalar que esta constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.