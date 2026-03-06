Canal 26
Entre todos los trámites y beneficios que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra la Certificación Negativa, la cual es requerida comúnmente para solicitar coberturas de salud (obra social), subsidios, becas o programas sociales.

En esa línea, lo que hace este certificado negativo es acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta -entre otras cosas- con obra social, no posee aportes como trabajador, no cobra prestaciones ni programas sociales.

Este documento puede ser solicitado por cualquier persona, no requiere sello ni firma y tiene una validez de 30 días.

¿Qué es la certificación negativa de ANSES y para qué sirve?

Según informa la ANSES en su web oficial, la Certificación Negativa sirve como comprobante donde se deja constancia que una persona no registra:

  • Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.
  • Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).
  • Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.
  • Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares
  • Cobro de la Prestación por Desempleo
  • Cobro de programas sociales
  • Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo
  • Cobro de Asignaciones Famliares
  • Cobro de Progresar
  • Iniciación de Prestación Previsional Nacional
  • Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud
  • Obra social

Además, en este comprobante figura si te encontrás registrado como monotributista social.

Paso a paso: ¿cómo tramitar la Certificación Negativa de ANSES?

La Certificación Negativa puede obtenerse a través de la web del organismo (clic acá) o mediante la aplicación Mi ANSES.

  • Para obtenerla desde la página: se debe ingresar el CUIL y el período a consultar.
  • Para obtenerla desde la app: además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social.

Cabe señalar que esta constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.