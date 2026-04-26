Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran en la semana del lunes 27 al jueves 30 de abril
Se viene una semana corta para los pagos de ANSES porque el viernes es feriado, por el primero de mayo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) atraviesa la última etapa del calendario de pagos de abril 2026 con un cronograma que combina el cierre de varias prestaciones y el inicio del cobro para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo.
En ese contexto, el organismo informó los pagos correspondientes a la última semana de abril, que finalizará el jueves que viene.
Qué se paga entre el 27 y el 30 de abril en ANSES
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de PNC
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Quiénes pueden hacer un reclamo ante ANSES
ANSES mantiene abierto un proceso gratuito de revisión para jubilados y pensionados que detecten inconsistencias en su cobro. El reclamo puede iniciarse cuando se presentan:
- Errores en la fecha de pago
- Fallas en la liquidación del haber
- Problemas en el reconocimiento de servicios o remuneraciones
- Aplicación incorrecta de aumentos, topes o moratorias.
También se puede solicitar el recálculo del haber inicial o la revisión de la movilidad aplicada. El trámite requiere turno previo, se realiza de forma presencial y debe acompañarse con documentación.
Antes de iniciar el reclamo, ANSES recomienda revisar la información en Mi ANSES, donde muchas veces la confusión surge por una mala interpretación del calendario y no por un error real del organismo.
Un cierre de mes clave para millones de beneficiarios
El tramo final del calendario de abril confirma que ANSES avanza con los pagos según lo previsto, combinando actualización de montos, refuerzos y control de liquidaciones. Para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, conocer las fechas exactas y los canales de reclamo resulta fundamental para evitar demoras y pérdidas de ingresos.