Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) atraviesa la última etapa del calendario de pagos de abril 2026 con un cronograma que combina el cierre de varias prestaciones y el inicio del cobro para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo.

En ese contexto, el organismo informó los pagos correspondientes a la última semana de abril, que finalizará el jueves que viene.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran en la semana del lunes 27 al jueves 30 de abril Foto: Foto generada con IA Canal 26

Qué se paga entre el 27 y el 30 de abril en ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Quiénes pueden hacer un reclamo ante ANSES

ANSES mantiene abierto un proceso gratuito de revisión para jubilados y pensionados que detecten inconsistencias en su cobro. El reclamo puede iniciarse cuando se presentan:

Errores en la fecha de pago

Fallas en la liquidación del haber

Problemas en el reconocimiento de servicios o remuneraciones

Aplicación incorrecta de aumentos, topes o moratorias.

Quiénes pueden hacer un reclamo ante ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

También se puede solicitar el recálculo del haber inicial o la revisión de la movilidad aplicada. El trámite requiere turno previo, se realiza de forma presencial y debe acompañarse con documentación.

Antes de iniciar el reclamo, ANSES recomienda revisar la información en Mi ANSES, donde muchas veces la confusión surge por una mala interpretación del calendario y no por un error real del organismo.

Un cierre de mes clave para millones de beneficiarios

El tramo final del calendario de abril confirma que ANSES avanza con los pagos según lo previsto, combinando actualización de montos, refuerzos y control de liquidaciones. Para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, conocer las fechas exactas y los canales de reclamo resulta fundamental para evitar demoras y pérdidas de ingresos.