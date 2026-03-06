El conflicto en Medio Oriente golpea a los mercados:

Los mercados se ven afectados por el conflicto en Medio Oriente y las acciones argentinas no quedaron al margen.

Este viernes, los papeles nacionales sufren caídas de casi 5% en Wall Street en un contecto internacional desfavorable.

En tanto, el riesgo país se ubicaba en 567 puntos básicos por la caída de hasta 1,8% que mostraban los bonos argentinos en el exterior.

Por su parte, el panel MERVAL sube 0,7%, sostenido por la acción de YPF.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de $10 con relación al último cierre.