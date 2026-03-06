Inflación en supermercados. Foto: NA

Con la primera semana de marzo llegando a su fin y en medio de la incertidumbre económica marcada por el conflicto en Medio Oriente, crece la expectativa por cuál será y cuándo se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cabe recordar que la inflación de enero fue del 2,9%, el más alto desde marzo 2025, convirtiéndose en el quinto mes consecutivo de alza.

Cuándo se conoce la inflación de febrero 2026

Es por ello que tanto ciudadanos como empresas, bancos y consultoras se preguntan de cuánto será la inflación de febrero.

Para conocer el dato habrá que esperar hasta el próximo martes 10 de marzo a las 16, cuándo el organismo publique el IPC del segundo mes del año.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Mientras tanto, expertos y consultoras privadas ponen sobre la mesa sus proyecciones, anticipando si la tendencia alcista se sostuvo o si febrero dejó una señal de freno.

Inflación febrero 2026: qué estiman las consultoras

La Fundación Libertad y Progreso indicó que el número oficial rondaría el 2,8%, marcando “una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses”. Por su parte, Analytica también proyectó un alza del mismo porcentaje.

En tanto, Equilibra ubica el IPC de febrero en 2,9%. El mismo valor indicó C&T a partir de su relevamiento de precios minoristas en el Gran Buenos Aires (GBA).

En contrapartida, Econviews muestra una mirada más optimista, midiendo un nivel general de precios del 2,4% para el segundo mes del 2026.

Inflación febrero 2026: qué número proyecta el Banco Central

Por su parte, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) más de 40 entidades adelantaban una baja hacia el 2,1% en febrero. Sin embargo, al actualizar sus proyecciones, la mayoría coincidió en que el resultado final superará ese número.

En ese contexto y según las últimas proyecciones difundidas por el organismo, la inflación esperada para los próximos meses de 2026 es:

Marzo : 2,2%

Abril : 1,9%

Mayo : 1,7%

Junio : 1,6%

Julio: 1,5%

En cuanto al 2026 en su totalidad, el conjunto de participantes del REM proyectó una inflación del 22,4% para todo el año.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Inflación 2026 en Argentina: el registro del INDEC, mes a mes

En lo que va del 2026, las variaciones mensuales de la inflación oficializadas por el INDEC son:

Enero: 2,9%

En esa línea y por solo llevar un dato de IPC, el acumulado anual en lo que va del 2026 alcanza el 2,9%.

En tanto, la evolución interanual del índice mostró los siguientes valores: