Ayuda Escolar ANSES. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega cada año la Ayuda Escolar Anual, un beneficio económico destinado a acompañar a niños y adolescentes en el inicio del ciclo lectivo. Este pago se realiza una sola vez al año y está dirigido a los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben este bono, ya que es necesario cumplir con determinados requisitos establecidos por el organismo.

Una de las dudas más frecuentes entre las familias es quiénes pueden cobrar la ayuda, cuánto se paga y cuándo se acredita. Para acceder al beneficio es necesario percibir prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo, entre otras.

ANSES entrega una Ayuda Escolar de manera anual. Foto: Unsplash.

Quiénes no cobran la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Según el listado de beneficiarios de 2026, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos no están incluidos en este pago.

Además, uno de los requisitos fundamentales es presentar el certificado de alumno regular. En caso de no hacerlo, el beneficiario no recibirá el dinero.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Percibir la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad.

Tener hijos desde los 45 días de vida hasta los 18 años.

Acreditar la asistencia a un establecimiento educativo oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

El cobro comenzó el 9 de marzo junto con el calendario habitual de ANSES, y continúa en abril para quienes presentan la documentación más tarde.

Calendario por DNI (marzo 2026):

0 y 1: 13 de marzo.

2 y 3: 16 de marzo.

4 y 5: 17 de marzo.

6 y 7: 18 de marzo.

8 y 9: 19 de marzo.

Respecto al monto, se fijó en $85.000 por hijo para la mayoría de los beneficiarios, con valores superiores para zonas desfavorables.

Ayuda escolar. Foto: ANSES

Qué incluye la Ayuda Escolar

El organismo aclaró que la ayuda consiste únicamente en un pago económico. Es decir, no incluye mochilas, útiles, cuadernos ni otros materiales escolares.

Aunque el dinero suele acreditarse en marzo, la documentación debe presentarse con anticipación. Para el ciclo lectivo 2026, la fecha límite para cargar el certificado escolar fue el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de ordenar el sistema y confirmar la continuidad educativa de los estudiantes.

Este beneficio resulta clave para miles de familias argentinas, ya que permite cubrir parte de los gastos del inicio de clases, como útiles, indumentaria o materiales específicos solicitados por las escuelas.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar en 2026

El trámite se realiza a través de Mi ANSES y consiste en los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” en el menú principal. Elegir “Presentar certificado escolar” para generar el formulario. Descargar o imprimir el documento y llevarlo a la escuela para su firma. Sacar una foto o escanear el formulario firmado. Volver a Mi ANSES y cargar el archivo en la sección “Hijos – Presentar certificado escolar”.

De esta manera, ANSES busca que las familias realicen el trámite con anticipación para garantizar el acceso al beneficio, que continúa siendo una herramienta importante para afrontar los gastos del inicio del ciclo lectivo.