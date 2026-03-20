Ayuda Escolar de ANSES. Foto: NA. Foto: -

La Ayuda Escolar Anual 2026 ya comenzó a pagarse, pero miles de familias todavía no recibieron el dinero. El motivo principal suele ser un trámite obligatorio que muchos no completaron: la presentación del Certificado Escolar.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordaron que este documento es indispensable para que el beneficio se habilite. Sin su validación, el pago no se acredita, incluso si el titular cumple con todos los requisitos.

Ayuda Escolar de ANSES. Foto: ANSES.

El monto establecido para este año es de $85.000 por hijo. Se trata de un pago único anual destinado a cubrir gastos escolares, como útiles, ropa y materiales.

El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobran prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Quiénes pueden recibir la Ayuda Escolar Anual en 2026

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a:

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Alcanza a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que estén escolarizados o reciban apoyo educativo.

Ayuda Escolar de ANSES. Foto: NA.

Ayuda Escolar Anual: qué sucede si el certificado ya está presentado pero no se cobró o si no se presenta

Si el dinero no llegó, lo primero que hay que verificar es si se presentó el Certificado Escolar en Mi ANSES.

Para completar el trámite, hay que:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Hijos”. Seleccionar “Presentar certificado escolar”. Descargar el formulario. Llevarlo a la escuela para su firma. Subirlo nuevamente a la plataforma.

En ese caso, se recomienda revisar el estado del trámite. Si fue rechazado por errores, deberá corregirse y volver a cargarse. Una vez aprobado, ANSES puede demorar hasta 60 días en acreditar el pago, por lo que el dinero podría recibirse en abril o mayo.

Aunque el plazo original venció el 31 de diciembre de 2025, el trámite todavía puede realizarse durante 2026. Sin embargo, el pago no será automático y se acreditará una vez validada la información.

En este contexto, especialistas recomiendan completar el certificado lo antes posible para evitar demoras. La clave es simple: sin este documento, la Ayuda Escolar no se paga.

Ayuda Escolar de ANSES. Foto: NA.

Paso a paso: cómo presentar el Certificado de Escolaridad para cobrar la Ayuda Escolar Anual

De acuerdo con lo establecido por ANSES, el procedimiento continúa realizándose a través de la plataforma Mi ANSES. El proceso consiste en: