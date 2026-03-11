La Renga Foto: Rolling Stone

La Renga tenía programados dos recitales el 2 y 4 de abril en el estadio del Club Atlético Huracán, pero debieron cambiar de locación por el derrumbe de una losa en un estacionamiento del complejo “Estación Buenos Aires”, ubicado en las inmediaciones del estadio. Esto generó preocupación entre los fanáticos que habían sacado entrada. Sin embargo, la banda publicó un comunicado oficial con la nueva locación durante las mismas fechas y respecto a la validez de las entradas.

La Renga Foto: Prensa

Suspensión de los recitales de La Renga en Huracán: qué dice el comunicado oficial

Como consecuencia del derrumbe en Parque Patricios, los recitales de La Renga se llevarán adelante en el Parque de la Ciudad con las mismas fechas: 2 y 4 de abril. “El estadio del Club Atlético Huracán no podrá contar con el aforo que teníamos previamente estipulado para esas fechas. Los recitales se harán el jueves 2 de abril y sábado 4 de abril como estaba previsto, pero en el Parque de la Ciudad, Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada“, indicaron en un comunicado oficial.

Además, aclararon: “La entrada (campo, popular y ambas plateas) es válida ÚNICAMENTE para el día que figura en la misma”.

Cómo sigue la gira La Renga este 2026

La Renga tiene prevista una gira por Europa en mayo por su último lanzamiento “Solo hace falta un mundo para dar una vuelta”. Grabaron el disco en vivo en sus presentaciones en Madrid, Nápoles y Mallorca en 2024 y contiene 13 canciones registradas durante la gira europea.

La banda se presentará en Barcelona, Berlín, Copenhague y Tenerife.