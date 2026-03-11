El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre Foto: Reuters

Argentina dio un paso determinante para cerrar uno de los litigios más prolongados derivados del default de 2001: alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que mantenían reclamos activos en Nueva York. Se trata de Attestor Master Value y Bainbridge Fund, acreedores con sentencia firme, cuyas demandas incluían pedidos de embargo sobre activos estratégicos del país en el exterior.

Un acuerdo con efectos financieros inmediatos

La confirmación oficial llegó a través de un escrito presentado ante la jueza Loretta Preska, donde se solicitó suspender los procedimientos en curso. Esto frena temporalmente pedidos como el de Bainbridge, que en 2025 exigía la entrega de la participación argentina en Banco Nación y Aerolíneas Argentinas como garantía.

Desde el punto de vista financiero, esta suspensión tiene dos impactos inmediatos:

Despeja riesgos de embargo en el corto plazo, evitando la afectación de activos clave.

Reduce la prima de riesgo legal, un componente que influye tanto en el riesgo país como en el costo de financiamiento internacional.

La confirmación del abogado Dennis Hranitzky —representante de ambos fondos— de que existe un “acuerdo de principio” refuerza la credibilidad del proceso.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

La herencia del default y su costo económico

Aunque la mayor parte de los bonistas aceptó los canjes de 2005, 2010 y 2016, un pequeño grupo —menos del 3%— decidió continuar litigando. Estos holdouts lograron fallos favorables a lo largo de los años y, en algunos casos, concretaron embargos sobre activos argentinos.

El litigio implicó costos económicos significativos:

Gastos legales crecientes en tribunales estadounidenses.

Riesgos reputacionales que afectaron el acceso al crédito.

Embargos previos, como los títulos vinculados a los bonos Brady o los intentos de embargo de activos soberanos recientes.

Estos riesgos presionaron continuamente al tipo de cambio, el costo del financiamiento y la percepción de la solvencia argentina. Cada fallo adverso alimentaba incertidumbre en los mercados, limitaba la inversión y afectaba la calificación crediticia.

Qué significa este avance para la economía argentina

El principio de acuerdo se da en un contexto en el que Argentina enfrenta dificultades para sostener reservas, acceder a financiamiento y estabilizar expectativas. Avanzar en la resolución de litigios históricos otorga señales de previsibilidad, fundamentales para:

1. Reducir el riesgo país

El riesgo legal es uno de los componentes del riesgo país. Un acuerdo reduce la probabilidad de nuevas medidas cautelares y mejora la posición negociadora del país frente a instituciones financieras.

2. Facilitar futuras emisiones de deuda

Cerrar frentes judiciales es clave para reconstruir el crédito internacional. Aunque Argentina no esté en condiciones inmediatas de emitir deuda a gran escala, la normalización judicial es un paso necesario para hacerlo en el mediano plazo.

3. Incentivar la inversión externa

Los litigios con holdouts son vistos por inversores como una señal de inestabilidad contractual. Resolverlos mejora la percepción de seguridad jurídica y reduce la incertidumbre sobre activos argentinos.

4. Proteger activos estratégicos

El principio de acuerdo frena pedidos que apuntaban a activos como Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, preservando patrimonio estatal y evitando impactos macroeconómicos y políticos profundos.

Un paso clave en medio de otros frentes abiertos

La jueza Preska también interviene en el litigio por la expropiación de YPF, otro caso de alto impacto económico que continúa en desarrollo. Resolver el conflicto con Attestor y Bainbridge contribuye a reducir la carga judicial simultánea, algo crucial en un momento donde el país busca recomponer su posición internacional.

Perspectivas: ¿es este el final del capítulo holdouts?

Si el acuerdo se formaliza, Argentina cerrará uno de los últimos litigios abiertos del default de 2001. Aún sin conocerse los términos, la resolución marca un punto de inflexión:

Cierra un ciclo de más de 20 años de disputas.

Mejora las condiciones para renegociaciones futuras.

Fortalece la previsibilidad institucional.

En un contexto complejo, este avance no soluciona todos los problemas financieros del país, pero sí elimina una de las principales fuentes de incertidumbre legal que afectaban la estabilidad macroeconómica.