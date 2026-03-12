Becas Progresar 2026: guía completa para realizar el trámite de inscripción de forma exitosa
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) funcionan a través de un aporte mensual que se deposita directamente en la cuenta del beneficiario. De esta manera, el Estado busca garantizar con las igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano. El mismo está destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.
A continuación, te presentamos una guía completa para realizar el trámite de inscripción.
Requisitos de la Beca Progresar: ¿cuál es el límite de ingresos familiares para aplicar y por qué es importante mantener la regularidad escolar?
Para solicitar la beca, los ingresos mensuales del postulante más los del grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez.
Cabe señalar que los ingresos mensuales del grupo familiar nacen de la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad de cualquier tipo, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.
Además, los solicitantes deben cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Progresar. Esto incluye proporcionar información precisa y veraz en tu solicitud, mantener la regularidad académica, participar en cursos o actividades de extensión formativas que el programa determine y notificar cualquier cambio relevante en tu situación personal, familiar, académica o económica.
Esto se debe a que el proceso de evaluación de la postulación incluye dos etapas:
- Evaluación socioeconómica: realizada por ANSES, que analiza ingresos personales y familiares.
- Evaluación académica: verifica tu condición de alumno regular mediante datos proporcionados por tu institución educativa.
El resultado final se publicará en la plataforma Progresar.
Ya cobré la Beca Progresar el año pasado: ¿tengo que volver a inscribirme?
En caso de haber cobrado la Beca Progresar en años anteriores, debés volver a inscribirte para el nuevo ciclo, ya que el beneficio es anual para quienes se inscriben en la Primera Convocatoria y semestral para quienes se inscriben en la Segunda.
Cabe señalar que la renovación de la beca puede extenderse hasta un período máximo de 4 años.
Motivos de rechazo en las Becas Progresar: ¿por qué pueden denegarte o suspenderte la beca?
Los motivos por el cual pueden suspender temporalmente la Beca Progresar son:
- La pérdida de la condición de regularidad informada por las autoridades educativas.
- Otras causales de urgencia informadas por las autoridades educativas distritales.
- No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos.
Los motivos por el cual pueden cesar temporalmente la Beca Progresar son:
- Vencimiento del período por el cual fue otorgada.
- Fallecimiento del becario.
- Renuncia a la beca.
- Modificación de las causas que justificaron su otorgamiento.
- Recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.
- Pérdida de la condición de alumno regular.
- Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el Reglamento Progresar
- Falsificación u omisión de información en los procesos de selección o después de otorgada la beca.
Guía paso a paso: cómo inscribirse a través de Mi Argentina
Para aplicar a la beca, el solicitante tiene que estar registrado en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre. Luego, debe realizar los siguientes pasos:
- Ingresá en argentina.gob.ar/progresar
- Hacé clic en el botón de la línea a la que te querés inscribir en la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Te redireccionará al login de Mi Argentina.
- Ingresá tu CUIL y la contraseña de Mi Argentina. Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.
- Respondé la encuesta y completá tus datos académicos.
- Finalmente, enviá el formulario.