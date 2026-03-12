Becas Progresar.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano. El mismo está destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Las Becas Progresar funcionan a través de un aporte mensual que se deposita directamente en la cuenta del beneficiario. De esta manera, el Estado busca garantizar con las igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

A continuación, te presentamos una guía completa para realizar el trámite de inscripción.

Becas Progresar, ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

Requisitos de la Beca Progresar: ¿cuál es el límite de ingresos familiares para aplicar y por qué es importante mantener la regularidad escolar?

Para solicitar la beca, los ingresos mensuales del postulante más los del grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez.

Cabe señalar que los ingresos mensuales del grupo familiar nacen de la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad de cualquier tipo, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

Además, los solicitantes deben cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Progresar. Esto incluye proporcionar información precisa y veraz en tu solicitud, mantener la regularidad académica, participar en cursos o actividades de extensión formativas que el programa determine y notificar cualquier cambio relevante en tu situación personal, familiar, académica o económica.

Esto se debe a que el proceso de evaluación de la postulación incluye dos etapas:

Evaluación socioeconómica : realizada por ANSES, que analiza ingresos personales y familiares.

Evaluación académica: verifica tu condición de alumno regular mediante datos proporcionados por tu institución educativa.

El resultado final se publicará en la plataforma Progresar.

Ya cobré la Beca Progresar el año pasado: ¿tengo que volver a inscribirme?

En caso de haber cobrado la Beca Progresar en años anteriores, debés volver a inscribirte para el nuevo ciclo, ya que el beneficio es anual para quienes se inscriben en la Primera Convocatoria y semestral para quienes se inscriben en la Segunda.

Cabe señalar que la renovación de la beca puede extenderse hasta un período máximo de 4 años.

Becas Progresar. Foto: NA

Motivos de rechazo en las Becas Progresar: ¿por qué pueden denegarte o suspenderte la beca?

Los motivos por el cual pueden suspender temporalmente la Beca Progresar son:

La pérdida de la condición de regularidad informada por las autoridades educativas.

Otras causales de urgencia informadas por las autoridades educativas distritales.

No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos.

Los motivos por el cual pueden cesar temporalmente la Beca Progresar son:

Vencimiento del período por el cual fue otorgada.

Fallecimiento del becario.

Renuncia a la beca.

Modificación de las causas que justificaron su otorgamiento.

Recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el Reglamento Progresar

Falsificación u omisión de información en los procesos de selección o después de otorgada la beca.

Guía paso a paso: cómo inscribirse a través de Mi Argentina

Para aplicar a la beca, el solicitante tiene que estar registrado en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre. Luego, debe realizar los siguientes pasos: