Pagos ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 27 de abril de 2026 con el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, en el marco del calendario oficial correspondiente al cuarto mes del año. La jornada es clave para miles de beneficiarios, ya que se combina el aumento por movilidad, el bono extraordinario y nuevos tramos del cronograma según la terminación del DNI.

Además, este lunes marca el inicio del cobro para quienes superan el haber mínimo, uno de los grupos más numerosos dentro del sistema previsional.

Jubilados de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Quiénes cobran ANSES este lunes 27 de abril

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, hoy cobran:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3

Este tramo corresponde a jubilados y pensionados cuyos haberes están por encima del mínimo establecido para abril. En estos casos, el bono de $70.000 se paga de manera proporcional, hasta alcanzar el tope definido por ANSES para este mes.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 6 y 7

Los beneficiarios del seguro de desempleo reciben hoy su pago según la terminación del documento, siempre que estén dentro del Plan 1 y cumplan con los requisitos vigentes.

Asignaciones con calendario abierto

Continúan disponibles, sin importar la terminación del DNI, las siguientes prestaciones:

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Asignaciones Familiares para Pensiones No Contributivas (PNC)

Estos beneficios pueden cobrarse hasta el 12 de mayo, por lo que no tienen una fecha única asignada en el calendario diario.

Cuánto se cobra en abril 2026: montos actualizados

En abril, ANSES aplicó un aumento del 2,9% en todas las prestaciones, de acuerdo con el esquema de movilidad mensual atado a la inflación.

Pagos ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Los montos vigentes son:

Jubilación mínima: $380.319,31

Jubilación mínima con bono: $450.319,31

PUAM: $304.255,44

Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.664

AUH por hijo con discapacidad: $445.002

Asignación por Embarazo (AUE): igual al valor de la AUH

Importante: el bono de $70.000 se paga completo solo a quienes cobran la jubilación mínima. Para haberes superiores, el refuerzo es parcial.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES esta semana

El cronograma continúa de la siguiente manera:

Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9

Luego, el calendario de abril finaliza, dando paso a los pagos correspondientes a mayo.

Cómo consultar fecha, lugar y medio de cobro

Los beneficiarios pueden verificar todos los datos de su pago de forma rápida y gratuita a través de:

Mi ANSES (web o app)

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social

O desde la opción “Dónde cobro” en anses.gob.ar

También se recomienda revisar el comprobante de liquidación para confirmar montos, refuerzos y descuentos aplicados.

Qué hacer si no se acredita el pago

Si el haber no se deposita en la fecha indicada, ANSES recomienda:

Verificar los datos en Mi ANSES Controlar el calendario según DNI Solicitar un turno online para realizar el reclamo

La mayoría de los inconvenientes se resuelven sin necesidad de trámite presencial.