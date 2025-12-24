Tensión por las paritarias: el Gobierno puso fecha y ATE advirtió sobre el ajuste

El Gobierno convocó a los gremios estatales para negociar paritarias el 26 de diciembre. ATE rechazó la propuesta oficial y denunció un ajuste que amenaza derechos laborales.

Serán este viernes 26 de diciembre. Foto: -

El Gobierno Nacional convocó a los gremios de trabajadores estatales a una reunión por paritarias para el próximo viernes 26 de diciembre. En paralelo, el mismo día se discutirá la ley de Presupuesto 2026 en el Congreso. Los gremios reclaman un aumento salarial que valorice los ingresos en medio de la crisis.

Se tratará de una jornada caliente en la que la gestión libertaria se juega mucho del año que viene. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que “Milei busca arruinarle la Navidad a los trabajadores estatales”.

Además, criticó a la otra central obrera que agrupa trabajadores del sector público: ”En el sector público, la política salarial del Gobierno durante estos 24 meses ha sido nefasta y UPCN tiene que dejar de avalarla.

“Nos estamos enfrentando a la revancha de aquellos que se fueron en helicóptero en el 2001 y nos quieren expropiar todos nuestros derechos laborales y sindicales”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Foto: NA.

Respecto de una supuesta propuesta que el Gobierno estaría barajando, en torno a un aumento del 2% y un bono por única vez de 50 mil pesos, dijo que “si es aceptado por el otro sindicato, estamos frente a la crónica de una entrega anunciada”. Y advirtió que el Gobierno y Andrés Rodríguez (secretario general de UPCN) “serán los responsables de toda la responsabilidad que eso genere”.

“Cuesta creerlo, pero está sucediendo. Los aumentos por debajo de la inflación no son impuestos por decreto, sino que aparece un sindicato que los acepta y se convierte en el cómplice principal del deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos y sus familias”, explicó.

Paro de ATE

“Lo que quieren hacer es, con el enojo de los que están precarizados, quitarle los pocos derechos que tienen a los que todavía no lo están”, razonó Aguiar y expresó que “todo gobierno debería otorgarle derechos a la ciudadanía en democracia”.

Sobre uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma laboral, el sindicalista sostuvo: “Tenemos que derribar el mito de la industria del juicio. Nadie te va a hacer juicio si vos pagás el sueldo y cumplís con todas las normas”. Y añadió que “tarda entre 7 y 10 años para que se haga una sentencia y se pague una indemnización. Si el empresario no paga la indemnización y la pone en plazo fijo, gana plata. Si la industria del juicio existe, es a favor de los empresarios y no de los trabajadores”.

Trabajadores estatales de ATE. Foto: @ateprensa

Las exigencias de ATE

Mediante redes sociales, Rodolfo Aguiar explicó con claridad el reclamo de la central obrera: “Exigimos un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 de carácter permanente”. La negociación se ve empantanada por la actitud del Gobierno, reacio a aceptar las propuestas del gremio.