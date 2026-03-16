Quiénes cobran en ANSES esta semana: jubilaciones, AUH y asignaciones del 16 al 20 de marzo. Foto: Redes sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026. Durante la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo, distintos grupos de beneficiarios recibirán sus haberes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Entre quienes cobrarán en estos días se encuentran jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, además de otras prestaciones que abona el organismo previsional. El cronograma incluye también el pago de bonos extraordinarios y refuerzos económicos destinados a determinados beneficiarios.

Quiénes cobran en ANSES esta semana: jubilaciones, AUH y asignaciones del 16 al 20 de marzo. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Todos los pagos de ANSES del lunes 16 al viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes equivalentes al mínimo cobran según el siguiente calendario:

DNI terminados en 5 : lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6 : martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7 : miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8 : jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo, el cronograma comienza el 20 de marzo:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo.

Los pagos continuarán la semana siguiente:

DNI terminados en 2 y 3 : 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5 : 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y asignaciones familiares también cobrarán esta semana según la terminación del DNI:

DNI terminados en 5 : 16 de marzo.

DNI terminados en 6 : 17 de marzo.

DNI terminados en 7 : 18 de marzo.

DNI terminados en 8 : 19 de marzo.

DNI terminados en 9: 20 de marzo.

Quiénes cobran en ANSES esta semana: jubilaciones, AUH y asignaciones del 16 al 20 de marzo. Foto: ANSES

Asignación por Embarazo

El cronograma para quienes reciben esta prestación continúa durante la semana:

DNI terminados en 4 : 16 de marzo.

DNI terminados en 5 : 17 de marzo.

DNI terminados en 6 : 18 de marzo.

DNI terminados en 7 : 19 de marzo.

DNI terminados en 8: 20 de marzo.

La próxima fecha será:

DNI terminados en 9: 25 de marzo.

Asignación por Prenatal

Las personas que perciben esta asignación cobrarán según el siguiente calendario:

DNI terminados en 2 y 3 : 16 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5 : 17 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7 : 18 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo.

Otras asignaciones que continúan pagándose

Algunos beneficios tienen fechas extendidas durante el mes:

Asignación por Maternidad : del 13 de marzo al 10 de abril.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): del 10 de marzo al 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 9 de marzo al 10 de abril.

Quiénes cobran en ANSES esta semana: jubilaciones, AUH y asignaciones del 16 al 20 de marzo. Foto: Foto generada con IA

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la prestación por desempleo también comienzan a cobrar esta semana:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo.

El calendario continuará la semana siguiente:

DNI terminados en 2 y 3 : 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5 : 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

De esta manera, la Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el cronograma de pagos del mes, que se organiza de forma escalonada para garantizar el cobro de todas las prestaciones sociales a lo largo de marzo.