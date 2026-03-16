El Gobierno oficializó nuevas tarifas para los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y confirmó que pagar en efectivo o sin TelePASE será mucho más caro que usar el sistema electrónico. Foto: Archivo.

A partir del sábado 7 de marzo comenzó a regir un nuevo esquema de tarifas en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La medida, dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad, establece un incremento en los peajes del Acceso Norte y del Acceso Oeste, con una diferencia significativa para quienes no utilicen el sistema electrónico de pago, más conocido como TelePASE.

El cambio más relevante es que los automovilistas que paguen en cabinas manuales, ya sea en efectivo o con billeteras virtuales, deberán abonar hasta el doble de la tarifa aplicada al sistema TelePASE. La iniciativa busca incentivar la adopción del sistema electrónico y avanzar hacia un modelo de cobro más ágil en las autopistas del área metropolitana.

El Gobierno oficializó nuevas tarifas para los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y confirmó que pagar en efectivo o sin TelePASE será mucho más caro que usar el sistema electrónico. Foto: Google Maps.

Nuevos cuadros tarifarios para Acceso Norte y Acceso Oeste: lo que hay que saber

Según informó la Dirección Nacional de Vialidad, la actualización tarifaria representa la primera modificación en más de un año en los valores de los peajes de estos corredores clave que conectan el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

Los nuevos valores quedaron formalizados en la Resolución 297/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Desde el organismo señalaron que el objetivo del ajuste es acompañar un plan de inversiones orientado a mantener y mejorar la infraestructura vial y el servicio para los usuarios.

Nuevo precio peaje Acceso Norte, Ciudad de Buenos Aires

Nuevos precios peaje Acceso Norte. Foto: Vialidad Nacional

Vehículo de 2 ejes

El costo en hora no pico pasa de: $699,09 a $994,15 con TelePASE, y de $700 a $2000 el pago manual.

En hora pico:

TelePASE: $838,93 a $1112,99

Pago manual: $900 a $2400

El pago electrónico queda en $1988,30 en hora no pico, y $2385,97 en hora pico.

Nuevo precio peaje Acceso Oeste, Ciudad de Buenos Aires

Nuevos precios peaje Acceso Oeste. Foto: Vialidad Nacional

Hora no pico:

TelePASE: de $699,09 a $994,15

Pago manual: $700 a $2000

Hora pico:

TelePASE: $838,93 a $1112,99

Pago manual: $900 a $2400

Pago electrónico: $1988,30 en hora no pico, y $2385,97 en hora pico.

¿Cuáles son las horas pico en los peajes porteños?

Lunes a viernes:

De 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00, en ambos sentidos de circulación.

Sábados, domingos y feriados:

Hacia la Provincia de Buenos Aires: de 11:00 a 15:00

Hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: de 17:00 a 21:00

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la diferencia de costos entre quienes utilizan el sistema electrónico de pago y quienes continúan abonando en forma manual.

Aumentan los peajes en autopistas. Foto: IA/Canal26

¿Por qué el costo del peaje puede duplicarse si no tenés TelePASE?

El sistema TelePASE permite pasar por las estaciones de peaje sin detenerse, mediante un dispositivo instalado en el parabrisas del vehículo que registra automáticamente el pago.

Con el nuevo cuadro tarifario, las vías manuales aplicarán una tarifa equivalente al doble del valor de TelePASE, una decisión que busca acelerar la transición hacia sistemas digitales de cobro.

Desde el Gobierno sostienen que esta estrategia permitirá reducir filas en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los tiempos de viaje, especialmente en horarios de alta circulación.

El impacto de los nuevos aumentos en la economía de los conductores

El incremento tarifario fue analizado previamente en una instancia de participación ciudadana habilitada por la resolución RESOL-2026-117-APN-DNV#MEC.

Aumentan los peajes en autopistas. Foto: AUBASA.

El período de consulta se desarrolló de forma online hasta el 24 de febrero de 2026, permitiendo que usuarios y organizaciones pudieran revisar el proyecto, conocer el cuadro tarifario propuesto y presentar observaciones. Durante ese proceso también se difundieron los detalles de las modificaciones previstas para los accesos a la capital argentina.

La actualización forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema de peajes en el país. Entre los objetivos del plan se encuentra la implementación gradual del modelo conocido como “free flow”, un sistema de cobro electrónico sin barreras ni cabinas.

Este esquema, contemplado en el Decreto 733/2025, permitirá que los vehículos circulen sin detenerse mientras sensores registran automáticamente el paso y realizan el cobro correspondiente.

La medida se vincula además con la futura Red Federal de Concesiones, que busca modernizar la infraestructura vial y mejorar la experiencia de circulación en las principales rutas y autopistas del país.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Cómo obtener el TelePASE

Los conductores que deseen evitar pagar el doble en los peajes pueden registrarse en el sistema TelePASE a través de su sitio web oficial.

Una vez completado el registro, los usuarios reciben el dispositivo que se coloca en el parabrisas del vehículo, permitiendo atravesar los peajes sin detenerse y acceder a la tarifa reducida.