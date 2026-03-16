Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

En un contexto incierto donde la volatilidad se hace presente, el riesgo país de Argentina volvió a subir y rompió la barrera de 600 puntos. La guerra en Medio Oriente, la principal apuntada por la irregularidad global.

El indicador que elabora JP Morgan tocó los 601 puntos, y la suba en este índice afectó el comportamiento de los bonos argentinos que operan en el exterior. Se pudo apreciar un comportamiento irregular, en un contexto marcado por la incertidumbre general.

Es la segunda vez en el mes que el riesgo país supera el techo mencionado. La anterior fue el lunes 9 de marzo. Durante todo 2026 no había alcanzado estas cifras.

En simultáneo, el dólar oficial comenzó la semana a la baja y cerró a $1415 en el Banco Nación. Por su parte, el MEP operaba a $1424 y el CCL a $1469.

En una dirección opuesta corría el dólar blue, que aumentó $10 y llegó a venderse a $1425.

En un panorama marcado por la imprevisibilidad, las acciones argentinas que operan en Wall Street se movían mixtas: mientras que algunas empresas caían, otras operaban al alza. Mercado Libre, IRSA, Banco Macro y Loma Negra vieron un aumento en sus cotizaciones.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (NA)

Dentro de las principales bajas se puede observar:

Edenor: -2,6%

YPF: -2,2%

Central Puerto: -1,6%

Cresud: -2,7%

Por su parte, el S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires bajó un 1%.

En Estados Unidos, el mercado de Wall Street abrió en alza durante el lunes, y su principal indicador, el Dow Jones, subió 0,71%, pese a las dudas sobre si Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz o si Estados Unidos conseguirá que se vuelva a abrir.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El petróleo Brent, que funciona como precio de referencia para la mayor parte del mundo, se mantenía por encima de US$100, mientras el WTI bajaba hasta US$92,96, después de que un petrolero indio cruzara el estrecho de Ormuz e hiciera crecer la expectativa de un paso seguro habilitado por Irán.