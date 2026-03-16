A través del programa Beneficios ANSES, el organismo previsional ofrece promociones y reintegros en más de 7.000 comercios para ayudar a mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados. Foto: -

Para los adultos mayores, existe un programa que puede ayudar a reducir gastos cotidianos. Se trata de una iniciativa impulsada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que ofrece descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos en todo el país.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del organismo y puede utilizarse durante todo marzo sin necesidad de realizar trámites adicionales. La propuesta forma parte del programa Beneficios ANSES, una iniciativa pensada para mejorar el poder de compra de quienes reciben prestaciones previsionales.

A través del programa Beneficios ANSES, el organismo previsional ofrece promociones y reintegros en más de 7.000 comercios para ayudar a mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados. Foto: Cedida por anunciante

Cuidá tu bolsillo: ¿cómo funciona el beneficio extra de ANSES para jubilados?

El programa Beneficios ANSES reúne promociones en miles de comercios del país, desde supermercados hasta farmacias y tiendas de distintos rubros.

A través de acuerdos con empresas y entidades financieras, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos que comienzan en el 10% en supermercados y que en algunos casos llegan hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza.

Actualmente el programa alcanza más de 7.000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas regiones de Argentina. Para muchos adultos mayores, estas promociones representan una oportunidad para reducir el gasto mensual en productos básicos y organizar mejor el presupuesto familiar.

A través del programa Beneficios ANSES, el organismo previsional ofrece promociones y reintegros en más de 7.000 comercios para ayudar a mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados. Foto: NA

Paso a paso para ahorrar dinero con los reintegros de ANSES

Uno de los aspectos más simples del programa es que no requiere ningún trámite adicional. Los jubilados y pensionados solo deben realizar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde cobran su jubilación o pensión.

Una vez efectuado el pago, el descuento o reintegro se aplica automáticamente según las condiciones de cada comercio o promoción vigente.

¿En qué comercios y con qué bancos se puede usar el beneficio para cuidar tu dinero?

Además de las promociones generales del programa, algunos bancos ofrecen beneficios extra para quienes cobran sus haberes previsionales en sus cuentas.

Beneficios del Banco Nación

Quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco de la Nación Argentina pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO.

El beneficio se aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

Beneficios del Banco Galicia

Los jubilados que perciben sus haberes en el Banco Galicia pueden obtener hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito.

El beneficio incluye un tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Con solo pagar con la tarjeta de débito donde reciben sus haberes, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a descuentos en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos. Foto: Foto generada con IA

Beneficios del Banco Supervielle

El Banco Supervielle ofrece 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes , pagando con tarjeta de débito o mediante QR.

El beneficio tiene topes de hasta $25.000 en compras con débito y $15.000 mediante QR. También incluye 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

Beneficios del Banco Provincia