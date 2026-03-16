Dónde guardar los dólares Foto: Foto generada con IA

Guardar dólares se volvió una práctica casi cotidiana para millones de argentinos. Ya sea como forma de ahorro frente a la inflación o como resguardo ante la incertidumbre económica, el billete verde mantiene un rol protagónico.Sin embargo, muchas personas cometen errores que pueden costar miles de dólares sin siquiera darse cuenta. Y lo peor: casi todos esos errores son absolutamente evitables.

En esta guía, te contamos los fallos más frecuentes y qué hacer para proteger tus ahorros como un experto.

1. Guardar dólares “debajo del colchón”: el riesgo más común

Aunque muchos lo siguen haciendo por costumbre, tener dólares escondidos en casa es extremadamente inseguro.Los riesgos principales son:

Robos domiciliarios , cada vez más frecuentes.

Pérdida total en caso de incendio, inundación o accidente.

Billetes deteriorados, que pueden perder valor o incluso ser rechazados al venderlos.

Además, tener grandes sumas en efectivo genera estrés constante y sensación de vulnerabilidad. Si bien tener un pequeño fondo en casa puede ser útil, concentrar todos los ahorros allí es un error grave.

2. Guardarlos en la heladera o el freezer: un mito peligroso

Este truco casero se volvió popular, pero es más dañino que útil. La humedad puede:

Manchar la tinta

Deformar el papel

Generar moho

Arruinar bandas de seguridad

Un billete dañado pierde valor en cuevas y bancos, y puede demorar semanas en ser reemplazado por la Reserva Federal a través de un banco.

Dólares Foto: Foto generada con IA

3. No revisar los números de serie: un detalle que puede salir caro

En el mercado informal argentino, algunos billetes tienen más demanda que otros.¿Por qué?Ciertas series —por ejemplo, las que comienzan con la letra B— se consideran más nuevas o más fáciles de revender.

Esto no afecta su valor internacional, pero sí su valor local, donde algunos billetes se pagan mejor dependiendo del estado y la serie.Revisarlos antes de comprar o vender puede ahorrarte problemas… y mejorar el precio.

4. No usar una caja de seguridad cuando conviene

Mucha gente descarta las cajas de seguridad porque “son caras”, pero en realidad:

Son mucho más accesibles de lo que se cree.

Reducen prácticamente a cero el riesgo de robo o pérdida.

Permiten almacenar grandes sumas sin deterioro.

Si tus ahorros superan determinado monto, una caja de seguridad es la opción más segura del país.

5. No registrar compras o ventas: error clave para evitar problemas legales

La compra formal de dólares deja comprobantes. Guardarlos es esencial.¿Por qué?Porque ante un eventual control, una operación inmobiliaria o cualquier movimiento bancario, tener respaldo documental evita dolores de cabeza.

Si comprás en el mercado informal, al menos anotá:

Fecha

Monto

Cotización

Firma o contacto del vendedor

No te protege legalmente, pero sí puede ayudarte ante futuras aclaraciones.

6. Confiar en vendedores no autorizados

El apuro por conseguir dólares baratos hace que muchos terminen cayendo en:

Estafas

Billetes falsos

Robos durante la transacción

Si vas a operar fuera del circuito oficial, hacelo en lugares reconocidos y con referencias, nunca en la vía pública.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Proteger tus dólares no es complicado, pero sí requiere estrategia

El dólar es, para muchos argentinos, el pilar de su estabilidad financiera. Sin embargo, la manera en que lo guardan puede poner en riesgo lo que tanto les costó ahorrar.

Si evitás estos errores —guardar grandes sumas en casa, no usar cajas de seguridad, operar sin respaldo, manipular mal los billetes—, estás dando un paso clave para cuidar tu dinero y evitar pérdidas que pueden ser irreversibles.